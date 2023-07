Eine schließt, eine ist umgezogen: Aus drei Apotheken werden zwei - Neuer Service für Moosburger

Wandel in der Innenstadt

Wer in Moosburgs Zentrum Arzneimittel oder Kosmetik besorgen will, muss sich neu orientieren: In diesen Tagen hat es bei den Apotheken einen Umbruch gegeben.

Moosburg – Als Apothekerin ist Edith Schmid führend in der Stadt Moosburg. Bis vor Kurzem betrieb sie gleich drei Apotheken, zwei davon in der Altstadt. In den letzten Tagen hat die Unternehmerin nun einiges umstrukturiert: Die Ursula-Apotheke am Stadtplatz wurde geschlossen – und die Marien-Apotheke ist aus dem Weingraben wenige Meter weiter gezogen und deutlich vergrößert. Schmid betreibt zudem die Michaeli-Apotheke neben der Anton-Vitzthum-Grundschule (Süd). Beide Apotheken haben nun die Münchener Straße als Adresse: Hausnummer 4 (Marien) und 31 (Michaeli).

Die Ursula-Apotheke ist Geschichte

Die Ursula-Apotheke neben der Bäckerei Grundner, die erstmals 1979 ihre Pforten geöffnet hatte, übernahm Edith Schmid 2017. Benannt wurde der Laden zwischen „Plan“ und Rathaus nach der einstigen Ursula-Kapelle im Kastulusmünster. Der Hauptgrund für die Schließung war laut Edith Schmid das fehlende Personal. Aus ihren beiden Altstadt-Dependancen wurde somit ein großes Haus mit einer umfangreichen Belegschaft.

+ Geschlossen: Die Ursula-Apotheke zwischen Rathaus und „Plan“ wurde endgültig aufgegeben. © Bauer

Die Moosburger Pharmazeutin wollte den Standort im Zentrum außerdem zeitgemäß gestalten und für eine jahrzehntelange Zukunft rüsten. Da sei ihr das freie Geschäft an der Münchener Straße zwischen der Freisinger Bank und der Bäckerei Welter genau gelegen gekommen, wie sie sagt: „Wir haben uns gegenüber dem Weingraben verzweieinhalbfacht“, so Schmid. Die Größe und der Komfort für die Kunden seien ein netter Zugewinn, aber noch wichtiger seien die rechtlichen Voraussetzungen.

Neue Apotheken müssten nämlich ein abschließbares Beratungszimmer haben, was an dem neuen Standort kein Problem ist. Zudem bedauerte Edith Schmid, dass es einst am Weingraben keine Lösung gegeben habe, um die Treppenstufen zu beseitigen. Ihre neue Apotheke ist komplett barrierefrei – was aus Schmids Sicht auch der Anspruch sein müsse.

Neue Technik für Personal und Kunden

Das Personal bekam mit dem Umzug vom Weingraben in die Münchener Straße hochmoderne und attraktive Arbeitsplätze. Zum einen hat man großzügige Lagerbereiche für die Medizin, und zum anderen muss das Personal diese nicht mehr aus den klassischen Apothekerschränken heraussuchen. Mit einem Robotersystem werden die Arzneimittel einsortiert und automatisch zum Kassenbereich befördert. Die fast 300 Quadratmeter große Apotheke bot genügend Raum für eine solche Modernisierung.

+ Umgezogen: Die Marien-Apotheke, bislang im Weingraben, liegt nun ein paar Meter ums Eck an der Münchener Straße 4 im Setz-Areal. © Bauer

Edith Schmid machte somit aus drei Apotheken zwei. Für die Michaeli-Apotheke ändert sich nichts. Beide Häuser sind über das Computersystem verbunden, so dass stadtauswärts an der Münchener Straße angezeigt wird, wenn ein Medikament in der Nachbarfiliale vorrätig ist – und umgekehrt. Ein weiteres Novum ist die Abholstation an der Marien-Apotheke, wo Kunden bestellte Medizin außerhalb der Geschäftszeiten mit einem Code abholen können, ähnlich wie bei DHL-Packstationen. Für berufstätige Kunden dürfte das eine deutliche Verbesserung darstellen.

