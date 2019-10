Viel mehr als nur ein besonderes Geschäft: Eine-Welt-Laden Moosburg vielfältig vernetzt

Das Team des Moosburger Eine-Welt-Ladens bietet nicht nur ein umfangreiches und spezielles Sortiment, es ist auch über Kooperationen vielfältig vernetzt.

Moosburg – Drei Jahre ist es nun her, dass der Moosburger „Eine-Welt-Laden“ aus den beengten Räumen des Elisabethenheims in ein Ladenlokal direkt in die Stadtmitte auf dem „Plan“ gezogen ist. Seitdem hat sich einiges bewegt. Das ist sicher der neuen Lage mit großen Schaufenstern zu verdanken und auch dem Zeitgeist, der den fairen Handel mehr in den Fokus rücken lässt. Nicht zuletzt aber ist es auch das große Engagement des kleinen Vereins „Eine Welt Moosburg“, das das Projekt leben lässt.

Wenn Vorsitzende Gerti Reiter gefragt wird, wie es denn so läuft mit dem „Eine-Welt-Laden“, dann gibt sie meist folgende Antwort: „Wenn Du bei uns einkaufst, geht’s uns ein Stückchen besser.“ Denn noch immer ist der Laden mit Fair-Trade-Produkten aus aller Welt kein Selbstläufer. Es braucht den Einsatz der ehrenamtlichen Frauen, um den Laden weiter voranzubringen.

Fairer Pausenverkauf

Wichtig seien laut Reiter zum Beispiel die Netzwerkarbeit und gute Kooperationspartner. Da mangelt es nicht. Schulen beziehen zum Beispiel Süßigkeiten und Zutaten für den fairen Pausenverkauf, dafür stand der Verein dem Gymnasium zur Seite auf seinem Weg zur „Fair Trade School“. Das örtliche Repair-Café im JUZ beliefert man mit fairem Kaffee und auch mit dem Verein Tante Emma pflegt man eine gut funktionierende Partnerschaft. Nicht zuletzt, weil beide Vereine Mitglied in der Steuerungsgruppe „Fair-Trade-Town“ sind, die Moosburg zum gleichnamigen Siegel geführt hat.



„Die Zusammenarbeit mit anderen ist wichtig, man kann diesen Laden nicht allein voranbringen“, sagt Gerti Reiter dazu. Immer wieder schauen sich die Frauen um, wo sie sich einbringen könnten, wo Synergieeffekte entstehen und wo sie vielleicht auch mehr Verständnis für fair gehandelte Ware schaffen können. Die Schulen sind ein wichtiger Partner, aber man kocht auch schon mal bei den Moosburger Ferienspielen zusammen mit den Kindern oder lädt sie zu einer Ladenbesichtigung ein. Bildung ist eben auch ein Aspekt der Arbeit des Vereins.

Handtaschen, Körbe und einzigartige Tücher

Die Aufgaben der Frauen sind also vielfältig, aber der Laden muss trotzdem laufen. Jetzt, wo man mehr Platz hat, hat man das Sortiment vergrößert. Neben einer Auswahl an Leckereien – von Gewürzen über Schokolade bis hin zum Wein – gibt es auch Accessoires und Deko aus aller Welt. Handtaschen, Körbe und Tisch-Sets gehören jetzt auch zur Produktpalette. Ganz neu in den Regalen sind gerade farbenfrohe Tücher, die aus ehemaligen Saris genäht wurden. Jedes Teil ist einzigartig – in der Musterung und in der Geschichte, die der Stoff mitbringt. Vom kleinen Mitbringsel bis zum Geschenkkorb findet sich also alles im „Eine-Welt-Laden“, demnächst werden die fairen Nikoläuse das Schaufenster zieren.

Und wer dort einkauft, unterstützt zugleich Hilfsprojekte weltweit. Denn das ist ein weiteres Anliegen des Vereins. Jüngst hat dafür der Moosburger Holzkünstler Karl Kohn einige seiner Arbeiten gestiftet. Der Erlös aus dem Verkauf geht an „Apotheker ohne Grenzen“.

Öffnungszeiten des Moosburger Eine-Welt-Ladens - Helfer gesucht

Im „Eine-Welt-Laden“ kann man immer donnerstags und freitags von 9 bis 12 sowie von 14 bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 12 Uhr einkaufen. Übrigens: Die engagierten Frauen sind immer auf der Suche nach tatkräftiger Unterstützung. Mehr Infos gibt es auf der Homepage des Moosburger Eine-Welt-Ladens.



