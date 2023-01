Senioren-Befragung: Einkaufsmöglichkeiten und ein Treffpunkt fehlen in Moosburg

Eine Herausforderung für Senioren: Wie hier in der Rosenhofpassage haben ältere Bürger mit Gefälle und Kopfsteinpflaster viele Hindernisse zu überwinden. © Bauer

Die Bedürfnisse älterer Bürger in Moosburg standen im Fokus einer Befragung. Was den Senioren fehlt: ein Ort, an dem sie sich treffen können, und Einkaufsmöglichkeiten im Stadtteil Westerberg.

Moosburg – Knapp 1500 Moosburger Senioren wurden von der Stadt und dem Sozialwissenschaftlichen Institut München befragt – über ihre Situation, Zufriedenheit mit der Infrastruktur und künftigen Bedarf. Bei der Vorstellung bekam der Stadtrat Lob und neue Hausaufgaben mit auf den Weg. Werner Fröhlich, der Leiter des Sozialwissenschaftlichen Institutes München, stellte dem Stadtrat eine Seniorenbefragung vor, die Ende 2021 durchgeführt wurde.

Mit 1484 Antworten und damit etwa 25 Prozent der Senioren bekam die Stadt Moosburg einen relativ hohen Rücklauf. In anderen Kommunen liegt die Quote teilweise unter 20 Prozent. Positive Nachrichten gab es einige: Senioren leben in der Regel schon seit vier Jahrzehnten in Moosburg, 75 Prozent der Befragten haben Wohneigentum und 80 Prozent wollen auch bei Pflegebedarf zu Hause wohnen bleiben. Deutliche Zeichen der Lebensqualität sind die Zufriedenheit mit dem Wohnumfeld (92 Prozent), gute Nachbarschaftsverhältnisse (82 Prozent) und ein hohes Sicherheitsgefühl (89 Prozent tagsüber, 72 Prozent nachts). Fröhlich bestätigte, dass die Werte überdurchschnittlich gut sind und speziell Nachbarschaftsverhältnisse in der Stadt München große Probleme bereiten. Die Befragung zeigte aber auch Schwachstellen auf. Trotz des großen Willens, weiter zu Hause leben zu wollen, besteht ein großer Bedarf an Pflegeangeboten. Öffentliche Verkehrsmittel bekamen in der Umfrage schlechte Bewertungen. So gab ein Viertel der Senioren an, wichtige Orte nur schwierig erreichen zu können.

Dagmar Seghutera, die Vorsitzende des Moosburger Seniorenbeirats, hat mit ihrem Gremium die Umfrage initiiert und machte bei ihrer Stellungnahme zu den Ergebnissen deutlich, dass vor Corona schon erste Pläne geschmiedet wurden. So erstellte man zusammen mit Bauhof-Chef Martin Holzner eine Liste, wie durch kleine, nicht allzu teure Maßnahmen erste Verbesserungen erreicht werden können. Der Stadtrat will konkrete Umsetzungsschritte nun mit diesen schnellen Maßnahmen starten. „Oft ist es nicht das finanzielle, sondern ein organisatorisches Problem“, sagte die Vorsitzende des Seniorenbeirats, „das schreit doch nach einem Quartier-Manager.“ Beispielsweise bräuchten Senioren im Eigenheim Unterstützung bei der Anstellung einer 450-Euro-Kraft für Haus- oder Gartenarbeiten.

„Nette Toilette“ sollte realisiert werden

Johannes Becher regte an, dass die Stadt Moosburg – wie andere Kommunen im Landkreis – das Projekt „Nette Toilette“ umsetzen solle. So könne man durch überschaubare finanzielle Unterstützung der Gastronomen erreichen, dass Toiletten für die Allgemeinheit geöffnet würden. Ein ganz deutliches Ergebnis quer durch alle Stadtteile war, dass die Menschen einen Seniorenclub/-treff vermissen. Im Stadtteil Westerberg werden fehlende Einkaufsmöglichkeiten kritisiert. Keine neue Erkenntnis war dagegen, dass immer wieder das Kopfsteinpflaster in der Innenstadt als Hindernis bewertet wurde.



Nico Bauer

