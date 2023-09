Einladungen zu Stalag-Festakt versäumt: Moosburgs Bürgermeister kriecht zu Kreuze

Von: Nico Bauer

Das neue Gedenkkreuz in Moosburg-Oberreit. Vor dieser Kulisse fand kürzlich auch der Antikriegstag der DGB statt. Im Bild zu sehen: DGB-Vertreter Guido Hoyer. © Bauer

Die Stalag-Gedenkstätte in Moosburg-Oberreit hat ein neues Gedenkkreuz von der Stadt erhalten. Doch um dieses Ereignis herum hat sich nun Ärger zusammengebraut.

Moosburg – Als kürzlich an der Stalag-Gedenkstätte in Moosburg-Oberreit das neue Kreuz aufgestellt wurde, gab es einen kleinen Festakt – und ein großes Nachspiel: Der Stalag-Förderverein war nicht eingeladen worden und darüber nun entrüstet. In der Stadtratssitzung am Montag entschuldigte sich Bürgermeister Josef Dollinger und erklärte den Vorgang.

Der Rathauschef wollte bei der Aufstellung des Kreuzes eigentlich gar keine große Veranstaltung organisieren. Er lud nur den Altbürgermeister Herbert Franz ein, der als Begründer des sogenannten Russenfriedhofs gilt. Dieser ließ sich über die Familie aus gesundheitlichen Gründen entschuldigen. „Ich hätte ihn gerne abgeholt und dann wieder nach Hause gebracht“, sagte Dollinger.

Dann kontaktierte Dollinger doch noch Martin Pschorr als den Stalag-Beauftragten des Stadtrats und weiter den Heimatverein sowie den Thonstettener Ortssprecher Sebastian Kreitmeier. „Es war dann ein Fehler, den Stalag-Verein nicht einzuladen“, räumte er ein, „Das ist einfach blöd gelaufen.“ Er entschuldigte sich für den Fauxpas.

Kritik kommt auch aus der SPD-Fraktion

In der Sitzung reagierte auch Gerhard Beubl (SPD) mit weiterer Kritik auf die Erklärung. Er machte deutlich, dass eigentlich der gesamte Stadtrat hätte eingeladen werden sollen: „Das ist schließlich eine Gedenkstätte mit überregionaler Bedeutung.“ Es wäre ihmzufolge angebracht gewesen, dem für die städtischen Entscheidungen zuständigen Gremien den Termin mitzuteilen.

Seitens des Stalag-Fördervereins meldete sich in der Bürgerfragestunde Klaus Lüchau zu Wort. Er legte dem Ortschef den 27. Oktober ans Herz, wenn in der Neustadt das 60-jährige Bestehen des dortigen Gedenkbrunnens gefeiert wird. „Es wäre ein schönes Zeichen, wenn Sie dort mitfeiern“, sagte Lüchau. Dollinger hat an dem Tag aber bereits einem anderen Termin zugesagt. Für die Feier am Brunnen werde er seine Stellvertreter anfragen.

Das neue Kreuz stand kürzlich auch im Mittelpunkt beim Antikriegstag der DGB. Dort zeigte sich Stalag-Beauftragter Martin Pschorr begeistert von der Arbeit des Bauhofs. Für 4000 Euro und mehr als 100 Stunden Arbeit hätte das fleißige Team der städtischen Arbeiter einen guten Job gemacht. Das alte Kreuz war 1982 aufgestellt worden und musste nun ausgetauscht werden, weil das Holz von unten verfault war.

