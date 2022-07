Einzigartig in ganz Südbayern: Moosburg weiht mit neuen Bahnhofs-Fahrradständern Vorzeigeanlage ein

Offiziell eröffnet haben am Mittwoch Vertreter von Stadt und Bahn die neuen Radlständer am Moosburger Bahnhof. Die Anlage gilt als bayernweites Leuchtturmprojekt.

Auto-Stellflächen mussten weichen

Von Nico Bauer schließen

Die Erweiterung der Radständer am Moosburger Bahnhof sind ein Vorzeigeprojekt. Das wurde am Mittwoch bei der Freigabe der Anlage deutlich.

Moosburg – Eigentlich ging es nur um die Freigabe neuer Radlständer am Moosburger Bahnhof, aber es war vieles besonders: Für den offiziellen Akt reisten auch zwei Vertreterinnen der Deutschen Bahn aus der Ferne an und machten allein damit deutlich, dass Moosburg eine Vorbildrolle einnimmt. Der Mut, aus Kfz-Stellplätzen Fahrradständer zu machen, macht sich auch finanziell bezahlt.

„In Bayern werden Auto-Parkplätze ja nicht so gerne abgebaut“, sagte Stephany Schröder von der DB Station & Service AG in Berlin. Die ist zuständig für die Bike+Ride-Offensive und brachte den Löwenanteil der Förderung in das 250.000 Euro teure Projekt ein. Insgesamt erhielt die Stadt 90 Prozent Zuschuss und musste selbst nur 25.000 Euro beisteuern. Carolin Maier vom DB Bahnhofsmanagement aus Rosenheim sieht in ganz Südbayern kein vergleichbares Projekt in dieser Größenordnung, wie sie sagte.

Anlage wurde vom ADFC zertifiziert

2020 hatte die Stadt Moosburg den ebenerdigen Parkplatz neben dem Bahnhof gekauft und bereits angekündigt, etwas für die Förderung der Fahrradnutzung tun zu wollen. 25 Autostellplätze wurden beseitigt, um nun auf zwei Etagen insgesamt 276 Abstelleinrichtungen für Räder anbieten zu können. Diese wurden vom Fahrrad-Verein ADFC zertifiziert, was beispielsweise ausreichende Abstände ohne Beschädigungen zwischen den Drahteseln garantiert. Moosburgs 3. Bürgermeister, Radfahrer und Bahn-Nutzer Michael Stanglmaier konnte bestätigen, „dass man es ab 8.20 Uhr am Bahnhof schwer hat, das Fahrrad irgendwo abzustellen. Der Bedarf für die Stellplätze ist vorhanden.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Ortschef Josef Dollinger bedankte sich vor allem bei Bauhofleiter Martin Holzner und seinem Team. Da sich für die Arbeiten in der Ausschreibung keine geeignete Firma gefunden hatte, übernahm der Bauhof den Job. „Wir sind zu dieser Aufgabe wie die Jungfrau zum Kind gekommen“, sagte Holzner, „aber jetzt wurden hier Fundamente gebaut, auf die man auch ein Hochhaus stellen könnte.“ Man habe rund 1400 Arbeitsstunden geleistet. „Saubere Arbeit“ attestierte Dollinger seinem Bauhof, und auch die Expertinnen der Bahn bewunderten die perfekte Ausführung. „Das Patent kostet aber etwas“, warnte Dollinger mit einem ironischen Grinsen.

Mögliches Vorbild für andere Kommunen

Zusammen mit der Meisterleistung des Bauhofs hat die Stadt nun ein Zeichen gesetzt für die Förderung der innerstädtischen Fahrradnutzung. Seitens der Bahn hofft man, dass sich andere Kommunen in den nächsten Jahren den Moosburger Weg zum Vorbild nehmen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.