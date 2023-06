Eklatanter Betreuungsmangel: Moosburger Eltern machen Ärger im Stadtrat Luft - und organisieren sich

Von: Nico Bauer

In Moosburg fehlt es in großer Zahl an Betreuungsplätzen für Kleinkinder und Grundschüler. © dpa

Der Mangel an Kinderbetreuungsplätzen in Moosburg ist derzeit ein Riesenthema. Im Stadtrat machten jetzt rund 30 Moosburger Eltern auf das Problem aufmerksam.

Moosburg – Die Tagesordnung des öffentlichen Teils bei der Moosburger Stadtratssitzung am Montagabend war eigentlich unspektakulär. Dennoch waren die Besucherreihen fast komplett gefüllt. Zahlreiche Elternteile hatten sich zusammengetan und wollten gegenüber Bürgermeister und Stadtrat ein Zeichen setzen, wie wichtig Kinderbetreuungsplätze sind.

Lange Wartelisten für Betreuungsplätze in Moosburg

Ortschef Josef Dollinger berichtete dem Stadtrat von der Betreuungssituation an den beiden Schulen. Im Norden, an der Theresia-Gerhardinger-Grundschule, seien 36 Zusagen für die lange und 48 für die kurze Betreuung ausgesprochen worden. 31 Kinder befänden sich noch auf der Warteliste. In der Grundschule Süd (Anton-Vitzthum-Grundschule) gab es 32 Zusagen bei der langen und 50 bei der kurzen Betreuung. Dort umfasst die Warteliste insgesamt 35 Namen.

Juliane Malik sprach im Moosburger Stadtrat die Sorgen vieler Eltern über fehlende Kinderbetreuungsplätze an. © Nico Bauer

Das hat dann auch Juliane Malik aufgegriffen, die sich unter den Bürgeranfragen zu Wort meldete. Mittlerweile gebe es eine WhatsApp-Gruppe mit mehr als 100 betroffenen Bürgern. Darin befinden sich Malik zufolge auch Moosburger, die in anderen Kommunen bei Kindertagesstätten arbeiten. Dort jedoch würden die Erzieher die Arbeitsmarktzulage bekommen. „Das Geld bringt auch mehr Personal“, sagte die Mutter.

Bürgermeister lehnt Arbeitsmarktzulage für Moosburg ab

Bürgermeister Josef Dollinger erklärte dazu noch einmal, dass er die Arbeitsmarktzulage nicht befürworte. Zum einen habe die Stadt Moosburg in ihren Einrichtungen das benötigte Personal und zum anderen müsse man dann auch mehr Geld in die Hand nehmen für Angestellte in der Verwaltung oder beim Bauhof. „Wir können nicht mehr Personal einstellen, weil wir die Plätze nicht haben“, sagte der Bürgermeister.

In der zeitweise hitzigen Diskussion mit den Eltern meldete sich auch Katharina Pötsch-Maercks zu Wort und erklärte, dass bei einem privaten Träger die Gruppe ihres Kindes geschlossen werde, weil die Erzieherin zur Stadt wechselte. „Auch das betrifft die Stadt Moosburg“, sagte die Mutter. Dollinger warnte davor, dass sich diese Entwicklung mit der Zahlung der Arbeitsmarktzulage noch weiter verschärfe.

Ich habe das Gefühl, dass Sie dieses Thema nervt.

Die Eltern machten deutlich, dass bei den Kindertagesstätten (Krippe, Kindergarten) oder auch der Betreuung von Grundschulkindern massive Probleme für die Eltern entstehen würden. Alleine unter den Besuchern der Sitzung gebe es drei Familien, die nach einem Hauskauf ohne Betreuungsplätze vor existenziellen Schwierigkeiten stünden. „Ich habe das Gefühl, dass Sie dieses Thema nervt“, sagte Jana Schimweg in Richtung Bürgermeister Dollinger.

Doch dieser rechtfertigte sich: „Wir können nicht mehr tun als planen und bauen“, sagte Dollinger und verwies auf die Planung der Kindertagesstätten an der Erzgebirgstraße und in der Sonnensiedlung (beides Neustadt). Der Stadtchef und die Kita-Referentin Nathalie von Pressentin erklärten, dass es in zwei Wochen eine Sitzung gebe zu dem Thema. Alle Beteiligten würden sich dann zusammensetzen und kurzfristig zu realisierende Möglichkeiten diskutieren, um auf die Schnelle mehr Plätze schaffen zu können. Zudem wurde von den Stadträten angeregt, dass die in der Verwaltung für die Kitas zuständige Mitarbeiterin demnächst dem Gremium einen Besuch abstattet und einen Situationsbericht vorstellt.

Geteiltes Leid in der WhatsApp-Gruppe In Moosburg formiert sich eine schnell wachsende Gruppe von Eltern, die große Sorge bezüglich der fehlenden Betreuungsplätze haben. Rund um die Kitas machte die Gründung einer WhatsApp-Diskussionsgruppe so schnell die Runde, dass binnen einer Woche mehr als 100 Personen beitraten. Die Initiatorinnen haben einen ersten Termin mit der Kita-Referentin Nathalie von Pressentin vereinbart. Nach diesem Gespräch will man sich weiter informieren und mit Vorschlägen einbringen, wie kurzfristige Betreuungsplätze geschaffen werden können. Noch ist offen, in welcher Form die Eltern ihren Sorgen Ausdruck verleihen. Klar scheint jedoch, dass die besorgten Mütter und Väter auch die nächsten Stadtratssitzungen besuchen und dort unbequeme Fragen stellen werden.

