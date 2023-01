Seit 65 Jahren gemeinsam durchs Leben: Elfriede und Erich Weilermann feiern Eiserne Hochzeit

Glückwünsche zur Eisernen Hochzeit von Elfriede und Erich Weilermann gab’s nicht nur von Enkelin Laura, sondern auch von Moosburgs Seniorenbeauftragter Karin Linz (r.). © Siegfried Martin

Seit 65 Jahren gehen die Wahl-Moosburger Elfriede und Erich Weilermann gemeinsam durchs Leben. Am 2. Januar feierten sie Eiserne Hochzeit.

Moosburg – Das Moosburger Ehepaar Elfriede und Erich Weilermann beging Eiserne Hochzeit. Am 2. Januar 1958, vor genau 65 Jahren, haben sich die beiden das Ja-Wort gegeben. Gefeiert wurde mit den beiden Söhnen, zwei Enkeln und zwei Urenkeln. Moosburgs Seniorenreferentin Karin Linz übermittelte die Glückwünsche der Stadt und des Landkreises. Und sogar Ministerpräsident Markus Söder gratulierte – per Glückwunschschreiben.

Beim Tanz in Ebenreuth, einer kleinen Gemeinde im niederbayerischen Landkreis Freyung-Grafenau hatten sich die beiden 1956 ineinander verguckt. Ein Glück, wie sich bald herausstellte. Die Ehe hält bis heute. Ein „Brückenbauen“ sei das, sagt Elfriede Weilermann. Jeden Tag müsse die Brücke neu gebaut werden, von beiden Ehepartnern – jeweils von einer Seite, sodass man in der Mitte zusammenkomme.

Aufgewachsen waren die beiden auf landwirtschaftlichen Anwesen im Bayerischen Wald nahe der tschechischen Grenze. Arm seien die Bauern damals gewesen, fließendes Wasser habe es am Hof nicht gegeben. Ein Fahrrad? Davon habe man geträumt. Ganz zu schweigen von einem motorisierten Untersatz. So trafen sich die beiden Liebenden immer im Umfeld, das man zu Fuß habe erreichen können, erzählt Erich Weilermann.

Weil man jedoch eine Familie gründen wollte und Arbeit im strukturschwachen Landkreis in der Heimat nicht zu finden war, habe man sich zur Großstadt hin orientiert. Über das Arbeitsamt in der großen Industriestadt Wuppertal im Bergischen Land in Nordrhein-Westfalen habe er eine Arbeit in einem weltweit agierenden Technologiekonzern gefunden, als Schichtleiter, später als Laborant, erinnert sich der 90-Jährige. Die beiden Söhne Andreas und Matthias wurden geboren. Die Familie, die immer stark von den Werten des katholischen Glaubens geprägt war, fand sich gut in Norddeutschland zurecht. Lange Jahre habe er sich dort auch in der Kommunalpolitik und im Pfarrgemeinderat engagiert, erzählt Erich Weilermann.

Weil sich einer der Söhne im Erwachsenenalter im Landkreis Freising aniedelte, sei man im Ruhestand auch gelegentlich zu Besuch in die alte Heimat nach Bayern gekommen. Während eines Stadtbummels in Moosburg sei die Entscheidung gefallen: „Wir verbringen das Alter in Bayern.“ Dank der Vermittlung des Sohnes fanden sie bald eine geeignete Wohnung, in der das Jubelpaar bereits seit zwei Jahren lebt – und ist „außerordentlich zufrieden“.

Regelmäßiges Wandern, Fahrradfahren und gemeinsames Reisen hält Elfriede und Erich Weilermann auch im Alter fit. Ganze 5000 Kilometer habe er mit seinem Drahtesel abgestrampelt, seitdem sie in Moosburg wohnen, erzählt Erich Weilermann nicht ohne Stolz. Regelmäßig nehme man an Sonn- und Feiertagen an den Gottesdiensten im Kastulusmünster teil. „Wir haben immer den gleichen Platz“, erzählen die Senioren und lachen.



