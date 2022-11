Vermehrte Kündigungen: In Moosburger Kita droht Betreuungsengpass - Eltern schlagen Alarm

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Das Personalfundament im Drei-Rosen-Kindergarten in Moosburg bröckelt. Einige Kräfte sind bereits weggebrochen. Den Eltern droht ein Betreuungsengpass. © Sebastian Gollnow/dpa/Illustration

Die Personalknappheit, mit der viele Kitas kämpfen, erreicht im Drei-Rosen-Kindergarten in Moosburg ein neues Level. Den Eltern reicht es.

Freising - Die kurzfristige Ankündigung des Moosburger Kindergartens, möglicherweise Betreuungszeiten kürzen und sogar Gruppen schließen zu müssen, hat bei den Moosburger Eltern jetzt das Fass zum Überlaufen gebracht. In einem Krisengespräch konnten nun offenbar die größten Ängste genommen werden.

Die Kritik der Eltern, die in einem Schreiben eines Rechtsanwalts an die Stadt Moosburg zusammengefasst ist, richtet sich vor allem darauf, dass es gerade im Drei-Rosen-Kindergarten in jüngster Vergangenheit vermehrt zu Kündigungen gekommen sei. Der Stadt Moosburg seien die Gründe dafür, dass das Betreuungspersonal ausscheide, bekannt. Details dazu wollte jedoch keiner der Beteiligten auf FT-Nachfrage öffentlich nennen.

Der Vorwurf der Eltern: Die Stadt habe die Probleme „ignoriert“

Allerdings, so der Vorwurf seitens der Betroffenen, habe die Stadt nicht auf die intern bekannte Thematik reagiert, habe das Ganze vielmehr „ignoriert beziehungsweise sogar abgeblockt“, wie es in dem Schreiben des Rechtsanwalts heißt. Dessen Tochter besucht selbst den Drei-Rosen-Kindergarten, weshalb er den seit längerem zu beobachtenden „Aderlass“ beim Personal aus nächster Nähe mitbekommt und sich über die unzureichende Informationspolitik der Stadt ärgert, wenn beispielsweise Eltern nachts per WhatsApp-Gruppe darüber unterrichtet werden, dass man an eine Kürzung der Betreuungszeiten oder sogar an die Schließung einer Gruppe denken müsse – eine mittlere Katastrophe für die darüber verärgerten Eltern.

Das Schreiben und der Ärger der Eltern haben nun dazu geführt, dass sich Stadtvertreter, Kindergartenleitung und Elternbeirat zu einem Krisengespräch getroffen haben. Das sei, so Maria Concetta Calvino von der Stadt Moosburg auf Nachfrage des FT, „konstruktiv“ verlaufen. Man werde, so ein Ergebnis des Gesprächs, einen Informationsabend für die Eltern einberufen, dort über die Situation aufklären und die Eltern auf den neuesten Stand bringen.

Nächstes Problem: Die Kita-Leiterin geht bald in Ruhestand

Wichtig: An eine Reduzierung der Betreuungszeiten oder gar Schließung einer Gruppe denke man „derzeit nicht“, habe man den Eltern versichert. Allerdings, so Calvino, appelliere man an diejenigen Eltern, bei denen es möglich ist, ihre Kinder daheim zu betreuen und nicht in die Kita zu schicken, damit die Betreuung der Kinder, die auf keinen Fall zu Hause bleiben können, gewährleistet werden könne. Derzeit, so Calvino weiter, seien im Drei-Rosen-Kindergarten „drei bis vier Stellen“ nicht besetzt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die Personalprobleme werden allerdings nicht weniger werden: Die aktuelle Leiterin des Drei-Rosen-Kindergartens geht demnächst in den Ruhestand. Die Stelle ist bereits neu ausgeschrieben.