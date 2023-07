„Elternbündnis Moosburg“ wird aktiv: Betroffene Familien wollen mit Ideenpapier Betreuungsproblematik lösen

In der Stadt Moosburg herrscht ein eklatanter Mangel an Kinderbetreuungsplätzen. (Symbolbild)

Lange Wartelisten bei Kita & Co.

Von Nico Bauer schließen

Eltern, die in Moosburg vom großen Mangel an Betreuungsplätzen betroffen sind, haben sich nun organisiert - und der Stadt konstruktive Vorschläge geliefert.

Moosburg – In Moosburg fehlt es massiv an Kinderbetreuungsplätze, was viele Familien in arge Schwierigkeiten bringt. Deshalb wandten sich zahlreiche Eltern schon in ihrer Not an den Stadtrat.

In vielen Familien müssen beide Elternteile arbeiten, um etwa Hausraten bezahlen zu können. Bei derart Betroffenen brach zuletzt Panik aus, als für die Betreuung in Kindergarten oder Hort nur Plätze auf den Wartelisten übrig waren. Jetzt hat man zahlreiche Ideen diskutiert und daraus eine erste Ideenliste für eine Verbesserung der Betreuungssituation erstellt.

Im Ideenpapier wird zunächst die Ist-Situation beleuchtet. Dabei geht es um die Erhebung des Bedarfs, Möglichkeiten zur Personalgewinnung oder Einführung einer freiwilligen Arbeitsmarktzulage wie in anderen Gemeinden. Auch über die Unterstützung für freie oder kirchliche Träger macht sich das Elternbündnis Gedanken. Es will am Ball bleiben und hat angekündigt, weiter Ideen zu diskutieren, um rasch gemeinsam Lösungen zu finden.

Ein Auszug aus den Lösungsvorschlägen

konkurrenzfähige Arbeitsmarktzulage für Fach- und Ergänzungskräfte sowie für Praktikanten (trägerübergreifend)

besserer Anstellungsschlüssel in allen Einrichtungen

Unterstützung durch Hauswirtschafts- und Verwaltungskräfte, Springkräfte

Startprämien

Übernahme von Ausbildungskosten für Tagesmütter durch die Stadt und Hilfe beim Suchen von Räumlichkeiten

Plätze vorhalten, zum Beispiel für Integrativplätze

Personalwohnungen

neuer Wald- und/oder Naturkindergarten

Containerlösungen

Personal bereits jetzt suchen, auch wenn Räume noch unklar sind

Kooperation zwischen Mittagsbetreuung/Hort/Jugendhaus herstellen, zum Beispiel für Ferienlösungen

Möglichkeit des Landratsamts nutzen, dort freie Stellen zu veröffentlichen (Rubrik auf der Homepage)

Bau weiterer Einrichtungen als der aktuell geplanten, um den Bedarf abzudecken

Ermittlung des reellen Bedarfs durch Fragebögen bei Geburt/Zuzug

