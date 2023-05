Entsetzen in Moosburgs Isarsiedlung: Bauarbeiten statt Hochwasserschutz - Anwohner sauer auf Stadt

Von: Armin Forster

Statt einer neuen Zufahrt war am Moosburger Isardeich eigentlich mal ein Entwässerungsgraben geplant. Nun fragen sich viele, was aus ihrem Hochwasserschutz wird. © privat

Eigentlich zählt Moosburgs Isarsiedlung die Tage, bis ihr seit zehn Jahren geforderter Hochwasserschutz endlich umgesetzt wird. Doch nun passiert das Gegenteil.

Moosburg – „Es standen auf einmal Baumaschinen da und dann wurde losgelegt. Nicht einmal die direkten Nachbarn waren informiert.“ Auch knapp zwei Monate nach dem Beginn der Ereignisse kann Martin Stapff nur mit dem Kopf schütteln. Und mit seinem Unverständnis ist der Sprecher der Moosburger Bürgerinitiative „Hochwasserschutz für die Isarsiedlung“ nicht allein, wie Stapff sagt: „Die ganze Siedlung ist sehr alarmiert.“ Um zu erklären, warum das Aufschütten einer kleinen Zufahrtsstraße bei vielen Moosburgern Entsetzen auslöst und am Vertrauen in Behörden nagt, muss man einige Jahre ausholen.

Seit Jahren laufen immer wieder die Keller voll

Es war 2008, als in die Ostseite des Isardeichs Spundwände gerammt wurden. Der Damm sollte hundertjährigen Hochwässern standhalten. Für die Anrainer aus der Isar- und Tiefenbachstraße eine gute Nachricht, doch sie hatten noch ein dringendes Anliegen: eine bessere Binnenentwässerung auf ihrer Seite des Deichs. Denn fast jedes Jahr liefen (und laufen) bei vielen kleineren Hochwasserereignissen Keller in der Siedlung voll. Nicht mit Isar-, sondern mit steigendem Grundwasser. Denn die eigentlich übliche Entwässerung für dieses Phänomen fehlt in dem Bereich. Zuständige Behörden wussten von den Problemen und planten eine Weile an einer Lösung. Doch das Vorhaben scheiterte an der Finanzierung.

Als dann 2013 in weiten Teilen Bayerns Land unter war und es auch die Isar- und Tiefenbachstraße wieder erwischt hatte, gründete sich die Bürgerinitiative (BI) „Hochwasserschutz für die Isarsiedlung“. Die Mitglieder führten unzählige Gespräche untereinander und mit Vertretern von Stadt, Landratsamt, Wasserwirtschaftsamt (WWA) sowie den Stadtwerken München. Stets mit Augenmaß und in sachlichem Ton: Man wollte nicht als Querulanten, sondern als Betroffene mit ernst zu nehmendem Anliegen wahrgenommen werden. 2020 kam es endlich zur Einigung, ein Konzept für eine bessere Binnenentwässerung und eine Ertüchtigung des Tiefenbachs zu erstellen. Ein Planungsbüro machte sich für das WWA an die Arbeit.

Stadt wusste vom Schutzkonzept - und ignorierte es offenbar

Das ist nun drei Jahre her. Das Konzept wurde immer wieder konkretisiert, die Stadt war in die Abstimmung involviert. Konkret ging es darum, dass Teile jener unbebauten Oberfläche am Hinterdeich, auf der sich bei Hochwasser Grundwasser sammelt, zu einer Art Flutmulde vertieft wird. Auch eine Drainagelösung mit Rohren war im Gespräch. Was genau das Schutzkonzept vorsieht, ist der BI bis heute unbekannt. „Die Anfragen dazu ans Moosburger Bauamt wurden nicht beantwortet“, sagt Manfred Brummer, ebenfalls ein Sprecher der BI.

Während sich die Anwohner also weiter in einer Hängepartie befanden, wurde offenbar im Bauamt in die komplett entgegengesetzte Richtung geplant. Denn in den vergangenen Jahren wurden mehrere private Bauanträge in der Siedlung, teils direkt am Deich, genehmigt. Und statt eine Art Flutmulde zu schaffen, wurde genau dieser Abschnitt jetzt aufgeschüttet – für die Zufahrt zu den geplanten Bauvorhaben. Das war der Moment, der in der Siedlung die Alarmglocken schrillen ließ. Das Geländeniveau liegt jetzt 80 Zentimeter höher, was für BI-Sprecher Martin Stapff „natürlich total konträr ist“. Ein Rohr sei ebenfalls nicht verbaut. „Das wäre uns aufgefallen“, sagt Manfred Brummer.

Bürger werden mit geschaffenen Tatsachen konfrontiert

Konfrontiert mit den geschaffenen Tatsachen, wandte sich die BI abermals an die Verantwortlichen der Kommune. In einem Schreiben Mitte April an Bürgermeister Josef Dollinger und den Stadtrat, das unserer Zeitung vorliegt, ist die Rede von „großem Entsetzen und Unverständnis in der ganzen Siedlung“. Aus „schwerwiegenden Gründen“ sei dieses Bauvorhaben so nicht akzeptabel und „bedarf einer Korrektur oder eines Rückbaus“. Scharf kritisiert wird auch, dass das WWA „bei diesem Bauvorhaben in keiner Weise eingebunden wurde, obwohl man im Vorfeld die Auswirkungen auf den geplanten Hinterdeichgraben hätte prüfen müssen“. Es stelle sich die Frage, wie die Stadt dieses Bauvorhaben „nach all den Jahren der Bemühungen um eine Binnenentwässerung einfach so genehmigen konnte“. Die BI fürchtet, der jetzt aufgeschüttete Bereich führe dazu, dass „Anrainer, die bereits zuvor schon Grundwasser im Keller vorgefunden haben, künftig noch mehr und häufiger Wasser im Keller haben werden“. Dazu würden auch „weitere Anrainer Probleme bekommen, die zuvor nicht betroffen waren“.

Im Namen von insgesamt 141 Anwohnern der Isarsiedlung fordere man nun 1. Einsicht in den Sachstand der bisherigen Planung, 2. die Korrektur oder den Rückbau des Zugangswegs beziehungsweise der Erschließungsstraße sowie 3. die Überprüfung der jeweiligen Bauvorhaben durch das WWA hinsichtlich Einschränkungen bei der Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen. Die Zahl 141 bezieht sich auf eine Unterschriftenliste, die am 3. Mai nachgereicht wurde. Darauf haben laut BI 93 Prozent der Isarsiedlungs-Anwohner unterzeichnet.

Wie Martin Stapff weiter berichtet, habe man auch das Wasserwirtschafts- und das Landratsamt über die Bauarbeiten informiert. „Das WWA München war von der Stadt nicht eingebunden worden“, sagt Stapff. Er zitiert außerdem Ernst Hilpert, Sachgebietsleiter im Landkreis-Bauamt: „Uns als Bauaufsichtsbehörde waren diese im Hintergrund ablaufenden Bemühungen zur Binnenentwässerung leider nicht bekannt.“ Von der Stadt sei man im Zuge der Erteilung des nötigen Einvernehmens zu den eingereichten Bauvorhaben auch nicht auf die bestehende Problematik hingewiesen worden. „Wir sehen deshalb hinsichtlich des weiteren Vorgehens in erster Linie die Stadt Moosburg in der Pflicht“, teilte Hilpert mit.

Stadt Moosburg hält sich auf Nachfrage bedeckt

Wie man im Rathaus zu den Vorwürfen steht, ob es zu Versäumnissen im Bauamt gekommen ist oder ob es für all das eine andere Erklärung gibt, wollte das Freisinger Tagblatt von den Verantwortlichen erfahren. Doch weder Bürgermeister Josef Dollinger noch Bauamtsleiter Herbert Held standen für eine Stellungnahme zur Verfügung. Lediglich Verwaltungsleiterin Evelyn Stadler äußerte sich wie folgt: „Die Stadt steht in Kontakt mit den Fachbehörden und wird eine Lösung finden.“ Man sei sich dem Ernst der Lage bewusst, befinde sich aber noch in Abstimmung. „Die Drähte sind bereits heißgelaufen“, versicherte Stadler.

Die Drähte zur Bürgerinitiative sind hingegen bis Freitagnachmittag kalt geblieben. „Es wäre gut, wenn wir auch informiert werden, damit in der Siedlung ein bisschen Ruhe einkehrt“, sagt BI-Sprecher Manfred Brummer. „Wir hören von der Stadt gar nichts, das ist schade.“ Gerade in diesen Tagen, in denen der Pegel der Isar nach dem vielen Regen wieder steigt, blickt der Moosburger besorgt auf die Situation. Er persönlich sei enttäuscht von der mangelnden Kommunikation und sein Vertrauen erschüttert. „Wir kämpfen seit zehn Jahren dafür. Herr Held vom Bauamt war in den letzten Jahren bei allen Gesprächen involviert, da hätte ich mir schon erwartet, dass er die Fachbehörden einbindet und uns zumindest kurz telefonisch informiert.“ Nichtsdestotrotz blickt Brummer nach vorne: „Ich würde nicht sagen, dass alles zerschnitten ist. Das kann auch korrigiert und geheilt werden. Fehler passieren.“

Vize-Landrätin entsetzt: „Menschen haben Schutz verdient“

Für Vize-Landrätin Anita Meinelt, die sich als frühere Moosburger Bürgermeisterin lange für die Binnenentwässerung der Isarsiedlung stark gemacht hatte, ist die Entwicklung ebenfalls schwer nachvollziehbar. „Als ich das gehört habe, dass da rangebaut wird, war ich entsetzt. Wichtig ist jetzt, dass sich die Leute ganz schnell zusammensetzen, damit der Hochwasserschutz der Isarsiedlung nicht den Bach runtergeht.“ Sie würde dazu auch die BI an den Tisch holen, sagt Meinelt. „Die wohnen ja dort und die betrifft’s am allermeisten.“ Allgemein sehe sie alle Bauvorhaben, die an Deichanlagen geplant würden, sehr kritisch. „Manche denken, der Klimawandel ist immer wo anders, aber nicht bei uns. Das ist falsch.“ Wenn sie dort wohnen würde, sagt Anita Meinelt, „würde ich mir Sorgen machen. Die Menschen haben Schutz verdient.“

