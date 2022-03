Bis zur Ukraine und zurück: Transporter heil zurückgekehrt

Von: Raffael Scherer

Gut gefüllt mit Hilfsgütern: Lebensmittel, Babynahrung, medizinisches Material, Feldbetten, Krankentragen und Rucksäcke waren im Gepäck der vier Transporter. © NAVIS

Die Hilfsorganisation Navis brachte erfolgreich mehrere Wagen voller Spenden in die Krisengebiete.

Moosburg – Die Moosburger Hilfsorganisation Navis hat am Wochenende erfolgreich einen Transport von Hilfsgütern direkt nach Lviv (deutsch Lemberg) in die Ukraine durchgeführt. Laut Pressemitteilung machten sich dazu acht Fahrer mit vier gefüllten Transportern auf den 1200 Kilometer langen Weg. Die Teams kamen am Samstag in den frühen Morgenstunden an. Unterwegs wurden sie immer wieder von Ukrainern, die auf der Strecke unterwegs waren, mit zustimmendem Hupen begleitet.

Auch wenn es sich um einen Hilfstransport handelte, wurden die Lkwan den Grenzen genau kontrolliert. Die polnischen sowie die ukrainischen Grenzbeamten wollten sicherstellen, dass es sich tatsächlich um Hilfe handelte.

Kaum zurück, schon neue Pläne: Weitere Hilfstransporte in Vorbereitung

Da im Krankenhaus Lemberg noch ausreichend Hilfsmittel vorhanden waren, erfolgte die Anlieferung direkt zur Weitergabe im Verteilzentrum vor Ort. Die Verantwortlichen nahmen die Waren sehr herzlich in Empfang und bedankten sich. Vergangenen Sonntag kamen spätnachmittags gegen 17 Uhr die Fahrer wieder wohlbehalten in Moosburg an. Der Verein plant wieder in Kooperation weitere Transporte in die Krisengebiete.

