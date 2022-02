Erhöhung der Kindergartengebühren in Moosburg kommt weniger geballt als befürchtet

Von: Nico Bauer

Teilen

Großbaustelle Kinderbetreuung: Derzeit errichtet die Stadt für 6,2 Millionen Euro das Kinderhaus in den Amperauen. © Bauer

Im Moosburger Stadtrat herrscht Einigkeit, dass Tarife der Kindergartengebühren angepasst werden müssen – Feinheiten sollen Familien entlasten.

Moosburg – Sieben lange Jahre hat die Stadt Moosburg ihre Gebühren für die Kinderbetreuung nicht angefasst – und jetzt brauchte es den großen Sprung. Eine Erhöhung um 25 Prozent wurde beschlossen, diese kommt aber in zwei Etappen. Im Stadtrat war man sich am Montag weitgehend einig und fand auch einen Kompromiss, um die Belastung für die Familien etwas sanfter zu gestalten.

Im Vorfeld hatte die Stadt bereits den Elternbeiräten der Einrichtungen den Plan vorgestellt. Auch dort herrschte grundlegend Verständnis. Bürgermeister Josef Dollinger verwies darauf, dass in den sieben Jahren mit gleichbleibenden Elternbeiträgen alleine schon die Personalkosten um 24 Prozent gestiegen seien. Er wies in der Sitzung außerdem den Vorwurf zurück, dass die Stadt sich aus der Verantwortung gestohlen habe: „Mit Anpassungen in den vergangenen Jahren hätten die Familien heute schon höhere Kosten und auch keinen Vorteil.“

Der Ortschef betonte, dass die Kommune selbst mit den neuen Gebührensätzen ein hohes Defizit trage und die Kosten der Familien vertretbar seien. Dollinger rechnete vor, dass Eltern bei einer kurzen Buchung über drei bis vier Stunden nach dem Abzug des staatlichen Zuschusses fünf Euro im Monat bezahlen würden. Bei der Buchung von neun bis zehn Stunden würden sich nach Abzug der 100 Euro Förderung vom Freistaat für die Eltern 68 Euro monatlich ergeben: „Das sind 3,40 Euro am Tag und 34 Cent in der Stunde. Das ist zumutbar für eine ganztägliche Betreuung.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die Fraktionen des Stadtrats waren sich grundsätzlich einig, dass die Erhöhung berechtigt und notwendig sei. Und auch zwei Zusatzanträge zur Abmilderung lagen nicht weit auseinander. Die CSU hatte beantragt, zwei Schritte mit zehn Prozent in diesem und 15 Prozent im kommenden Jahr zu vollziehen. Kindertagesstätten-Referentin Natalie von Pressentin (Grüne) schlug 15 Prozent heuer und zehn Prozent 2022 vor. Danach sollte jährlich um drei Prozent angepasst werden. Bürgermeister Josef Dollinger (Freie Wähler) brachte dann auch noch einen Vorschlag ein mit 20 Prozent Anhebung in diesem Jahr und 2022 weiteren acht Prozent, um dann schon die jährlich angestrebten drei Prozent mitzunehmen. Dieser Antrag bekam mit 13:7 Stimmen eine Mehrheit und Dollinger stellte fest, „dass ich jetzt überrascht bin“. Über eine regelmäßige Anpassung mit drei Prozent in den Folgejahren nach 2023 wurde noch nichts beschlossen.

Neue Regelung für Geschwisterkinder

Die CSU-Fraktion und Kita-Referentin von Pressentin beantragten außerdem, die Erhöhungen erst zum neuen Kindergartenjahr einzuführen. Der ursprüngliche Vorschlag des schnellstmöglichen Termins (1. Mai) wurde abgeändert auf 1. September. Dieser einstimmige Beschluss basierte auch auf einem Forderungskatalog des Elternbeirats der Kita „Welt–entdecker“ (wir berichteten).

Dieser erreichte auch Veränderungen beim Geschwisterrabatt (2. Kind 20 Euro, 3. Kind 40 Euro): Aus dem Forderungskatalog wurde nun übernommen, dass die Ermäßigungen trägerunabhängig für alle Einrichtungen gelten und auch Familien mit Kindern in verschiedenen Kitas den Bonus erhalten. Die CSU und Kita-Referentin von Pressentin hatten diese Punkte aus dem Forderungskatalog der Eltern aufgegriffen und durch entsprechende Anträge in die Stadtratsdiskussion eingebracht.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie hier.