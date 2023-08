Erste Kinderfeuerwehr im Landkreis Freising gegründet - drei Mitglieder gibt es schon

Nachwuchsgewinnung

Von Nico Bauer schließen

In Pfrombach und Aich wurde die erste Kinderfeuerwehr des Landkreises gegründet. Dies ist für die Verantwortlichen ein wichtiger Schritt zur Nachwuchsgewinnung.

Moosburg – Die erste Kinderfeuerwehr des Landkreises Freising ist Realität. Für die Gründung verantwortlich sind die Floriansjünger Pfrombach-Aich.

Viele Feuerwehr haben die Einrichtung der Jugendfeuerwehr, um Jugendliche an den mit der Volljährigkeit so richtig beginnenden Feuerwehrdienst heranzuführen. Nur sind Jugendliche mit zwölf Jahren oft schon lange heimisch in anderen Vereinen. Deshalb soll das Werben um den Nachwuchs bei der Feuerwehr nun auch früher beginnen. In der Kinderfeuerwehr Pfrombach-Aich sollen Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren spielerisch mit den Elementen Feuer und Wasser experimentieren.

Wie viele andere Feuerwehren hat auch die in Pfrombach-Aich eine Jugendgruppe, doch auch hier war man einmal zu spät dran. Der Schützenverein hat einen extrem erfolgreichen Nachwuchs – viele Jugendliche landeten dort.

Für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren geeignet

Kreisjugendleiter Roman Bittrich weiß aus anderen Orten des Landkreises, dass man mit dem Start der Jugendarbeit im Hintertreffen sei gegenüber den Fußballvereinen, wo die Kinder schon deutlich früher starten. Er befürwortet die gesetzliche Veränderung, die den Feuerwehren nun solche Kindergruppen ermöglicht.

In Pfrombach werden künftig Bettina Mech und Andreas Würzer die Kinderfeuerwehr betreiben und dort die Jüngsten spielerisch an die FFW heranführen. Neben den obligatorischen Fahrten im Feuerwehrauto wird man bei Übungen zusehen und sich selbst an der Spritzwand betätigen. „Wir werden kindgerecht kleine Experimente mit Feuer und Wasser machen“, sagt Bettina Mech.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

„Zwölf Jahre Vorbereitung bis zum ersten Ausrücken mit der Feuerwehr zum Einsatz ist schon eine Zeit“, sagte Kreisbrandrat Manfred Danner, „aber ihr habt den langen Atem.“ Nachdem Feuerwehrler definitiv mit 65 Jahren aus dem aktiven Dienst ausscheiden, brauche man dementsprechend auch die jungen Nachrücker.

Hilfe bei Gründung weiterer Kinderfeuerwehren

Danner und Bittrich werden in den Gemeinden die Gründung von Kinderfeuerwehren anreden und unterstützen. Der Kreisjugendleiter weiß derzeit von Bestrebungen in vier Feuerwehren, diesen neuen Weg zu gehen.

Moosburgs Bürgermeister Josef Dollinger überreichte den Verantwortlichen der Feuerwehr Pfrombach die Gründungsurkunde der Kinderfeuerwehr und zeigte sich stolz, dass man den Vorreiter im Landkreis gebe. Aus seiner Familie konnte er von den kleinen Kindern grinsend berichten, „dass wir zur Herbstschau immer Tatü machen“. Er zeigte sind überzeugt, dass die Kinder aus Pfrombach und Aich bei der Feuerwehr Spaß haben werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.