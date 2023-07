Es kommt Bewegung in die Moosburger Betreuungsmisere

Von: Nico Bauer

Die Arbeiten für den Anbau der Anton-Vitzthum-Grundschule in Moosburg gehen gut voran, aber bis zur Fertigstellung sollen im Bestand weitere Räume für mehr Betreuung freigegeben werden. © BAUER

Der Druck von Eltern auf Moosburgs Stadtpolitik wegen fehlender Betreuungsplätze zeigt Wirkung: In mehreren Punkten zeichnet sich ein Fortschritt ab.

Moosburg – Jetzt kommt richtig Bewegung in die Lösungssuche bezüglich der fehlenden Kinderbetreuungsplätze in Moosburg: Auch in der Stadtratssitzung am Montagabend waren zahlreiche Eltern dabei und bekamen von Bürgermeister Josef Dollinger Antworten auf drei im Vorfeld gestellte Fragen.

Von konkreten Ergebnissen konnte der Bürgermeister berichten: Diese kamen von einem runden Tisch mit den Leitungen der Grundschulen und der Mittelschule. Die Anton-Vitzthum-Grundschule (Süd) will im Vorgriff des derzeit im Bau befindlichen Anbaus Räume für eine Ausweitung der Mittagsbetreuung anbieten. Bei den Gedankenspielen kam man zu dem Ergebnis, dass man den Kindern das Mittagessen in drei Schichten geben könne. In der Theresia-Gerhardinger-Grundschule (Nord) wurden als erste Maßnahme bereits 13 Plätze zusätzlich geschaffen.

Da die Georg-Hummel-Mittelschule künftig etwas weniger Plätze braucht, könnte in dem Schulzentrum auch noch etwas mehr gehen. Josef Dollinger zeigte sich zuversichtlich, dass man so mehr Plätze für die Nachmittagsbetreuung von Grundschülern schaffen könne. „Die Schulleitungen sind sehr kooperativ und wir alle sind sehr bemüht“, sagte der Rathauschef in Richtung der Eltern.

Bereits Vorstellungsgespräche am Laufen

Bei der zweiten Frage, wann die auf den Wartelisten stehenden Familien Antwort bekommen, konnte Dollinger noch nichts Konkretes entgegnen. Man müsse erst sehen, auf welche Plätze und welche Strukturen man im neuen Betreuungsjahr zugreifen kann. Dann könne die Stadt den Eltern antworten. Das solle auch zeitnah geschehen.

Die dritte Frage bezog sich auf den Mangel bei den Plätzen für Kindergarten und Kinderkrippe. Hier verwies der Bürgermeister darauf, dass man bereits den Neubau des Kinderhauses an der Erzgebirgsstraße plane. Darüber hinaus wurde man laut Dollinger schon aktiv bei den Containern an der Hodschager Straße: „Hier befindet sich eine erste Gruppe im Aufbau, eine zweite soll folgen. Wir suchen bereits Personal und führen schon Vorstellungsgespräche.“

Weitere Optionen

Das Stadtoberhaupt ging auch auf den immer lauter werdenden Wunsch ein, mit einem weiteren Wald- oder Naturkindergarten das Angebot zu vergrößern. „Bis September ist das nicht möglich.“ Man habe aber die Option im Blick, mit Bauwagen oder Container eine solche Einrichtung in die Wege zu leiten.

Josef Dollinger konnte den Eltern aber auch berichten, dass es Bestrebungen für eine Großtagespflege gebe. Man habe bereits Räumlichkeiten im Blick und prüfe gerade, ob diese geeignet sind. Zudem werde es Ende der Woche ein Gespräch mit dem Elternbündnis geben. Deshalb bat Dollinger die anwesenden Mütter und Väter darum, bei der Bürgerfragestunde keine weiteren Fragen zu stellen: „Mehr kann ich aktuell auch nicht sagen.“

