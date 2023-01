Eskalation im Anglerverein Moosburg: Fast komplette Vorstandschaft tritt zurück - Zukunft ungewiss

Von: Armin Forster

Teilen

Sich aufs Hobby konzentrieren, fällt im Moosburger Anglerverein derzeit schwer. Denn ein lange schwelender Streit ist im AVM nun aus dem Ruder gelaufen. © Symbolbild: Achim Schmidt

Wer Fische fangen will, braucht Ruhe. Doch beim Anglerverein Moosburg krachte es nun gewaltig: Nach einer Versammlung ist fast der gesamte Vorstand zurückgetreten.

Moosburg – Viele, die da waren, hätten sich den Abend im Nachhinein gern erspart. Und mancher, der nicht zur Jahreshauptversammlung des Moosburger Anglervereins (AVM) gekommen war, hat nun das Gefühl, Gravierendes verpasst zu haben. Denn das Treffen am 7. Januar war denkwürdig – und hat für den Verein drastische Konsequenzen: Inzwischen ist bis auf zwei Personen die gesamte Vorstandschaft zurückgetreten und nur noch kommissarisch im Amt.

Hinter den Kulissen brodelt es im AVM

Von außen betrachtet erscheint der AVM als Erfolgsstory: Seit der Gründung 1982 hat man es mit über 500 Mitgliedern zu einem der größten Vereine im Landkreis gebracht. An immer mehr reizvollen Gewässern dürfen die Petrijünger ihre Angeln auswerfen. Auch die Mühen zum Erhalt der heimischen Natur und Umwelt lassen sich sehen. Gleichzeitig konnte man im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund 150.000 Euro vorweisen.

Doch hinter den Kulissen brodelt es seit Langem. Auf der einen Seite steht eine nostalgische Fraktion, die Neuerungen kritisch beäugt und von Zeiten schwärmt, als das gesellige Vereinsleben für viele noch im Vordergrund stand. Auf der anderen Seite gibt es jene, die den AVM einem modernen Zeitgeist anpassen möchten. Dazwischen rangieren jene, die den Verein einfach nur als Mittel zum Zweck sehen: um angeln zu dürfen. Es sind Strömungen, wie es sie in vielen Vereinen gibt. Doch wie es scheint, gelingt es dem Moosburger Anglerverein schwerer als anderen, die unterschiedlichen Vorstellungen unter einen Hut zu bringen.

Beim Vereinsjubiläum fehlt eine Gruppe

Wer die Feier zum 40-jährigen Bestehen im Juli 2022 als Insider verfolgt hatte, dem fiel auf, dass eine größere Gruppe dem Steckerlfischessen im Garten der Kegelhalle ferngeblieben war. Und auch die Quartalsversammlung im Oktober war nicht von Einigkeit geprägt: Am Ende gerieten der amtierende Vorsitzende Michael Hartl und sein Vorvorgänger Wolfgang Tschorn so in Streit, dass Hartl die aus dem Ruder gelaufene Sitzung abbrach. Tschorn, Gründungs- und Ehrenvorsitzender des Vereins, bereitete daraufhin mit Gleichgesinnten einen Konter vor: ein halbes Dutzend Anträge für die Jahreshauptversammlung im Januar 2023, mit denen die Vorstandschaft in die Schranken gewiesen werden sollte.

Weil Michael Hartl den Braten roch und – wie er heute bedauert – „die Sache lieber intern klären wollte“, war zur Januar-Versammlung keine Presse geladen. Das Freisinger Tagblatt rekonstruierte die Sitzung daher aus zahlreichen Gesprächen mit Mitgliedern. Auch die beiden Haupt-Kontrahenten, Tschorn und Hartl, schilderten unserer Zeitung ausführlich ihre Beweggründe.

Aus Sicht des AVM-Mitbegründers Wolfgang Tschorn hat die Vorstandschaft „in den letzten Jahren viele Entscheidungen getroffen, ohne die Mitglieder mitzunehmen“. Dem 68-Jährigen sind etwa die Überwachungskameras auf dem Vereinsgelände sauer aufgestoßen, „zu denen die Mitglieder nicht gefragt wurden“, und die seiner Meinung nach die Privatsphäre stören. Auch, dass die Anglerhütte am Aquapark zuletzt nicht mehr uneingeschränkt für Stammtische zugänglich gewesen sei, widerspreche dem Vereinssinn.

Streit um Strafenkatalog, Sorge vor Maulkorb

In der Abschaltung des Mitgliederforums auf der AVM-Homepage wittert Tschorn eine gezielte Aktion, mit der Kritiker verstummen sollten. Dass eine Ahndungsordnung – Tschorn sagt „Strafenkatalog“ – von der Vorstandschaft in die Vereinssatzung verankert werden sollte, ging seinen Mitstreitern und ihm auch viel zu weit: „Manche Textpassagen erscheinen geeignet, den Mitgliedern im Zweifelsfall einen Maulkorb zu verpassen, um sie bei der Wahrung ihrer Grundrechte auf Meinungsfreiheit einzuschüchtern“, so seine Ansicht. Obendrein führe das bei Externen zu der Frage: „Was habt’s ihr für Bazin in eurem Verein, dass es solcher Androhungen bedarf?“

Der Vorschlag des Vorstands, die bisherigen Monats- und Quartalsversammlungen zu streichen und nur noch die Jahreshauptversammlung sowie das Königsfischen übrig zu lassen, gehe in die gleiche Richtung: „Ich hab’ das Gefühl, dass wir Mitglieder der Vorstandschaft lästig werden“, sagt Tschorn. „Solche Beschlüsse wären aus meiner Sicht das Ende des Vereinslebens gewesen.“

Fangbuch per App versus Freiheit beim Angeln

Ein weiterer Punkt, der der Gruppe an Kritikern wichtig war, bezog sich auf das Fangbuch, in dem die geangelten Fische dokumentiert werden müssen: „Die Vorstandschaft hat ganz stark das elektronische Fangbuch per App forciert und wollte zwischenzeitlich, dass es ab 2024 zur Pflicht wird. Aber das hätte bedeutet, dass jeder weiß: Aha, der Tschorn hat sich gerade angemeldet, der geht jetzt zum Angeln. Und wenn ich fertig bin, muss ich mich wieder ausloggen.“ Das widerspreche aber dem Naturell dieses Hobbys: „Angeln hat was mit Freiheit zu tun.“

Dass der Vorsitzende Michael Hartl seinen Rücktritt und den weiterer Vorstände nun mit der „desaströsen Jahreshauptversammlung und dem Verhalten einer Gruppe von Mitgliedern“ begründet, lässt Tschorn nicht gelten. „Es ging in der Sitzung hin und her. Vonseiten der Antragsteller und mir war es aber nicht turbulent.“ Die Unruhe habe Hartl reingebracht, als der sich dagegen gewehrt habe, zu Beginn der Sitzung die Tagesordnung zu ändern, um die kritischen Anträge nach vorne zu ziehen. „Da war der Stunk schon am Laufen.“

Kritik an seiner Führung und der seiner Vorstandskollegen ist Michael Hartl gewohnt, wie er erzählt. „Ich kenne es von meinem Vorgänger Robert Kaseder und aus meiner Amtszeit nicht anders: Seit 20 Jahren schimpft Herr Tschorn nur über die Vorstandschaft, es kommt kein einziger positiver Gedanke.“ Er habe aber nicht geglaubt, dass Tschorn bei der Versammlung „so übers Ziel hinausschießt“.

Modernisierung des Anglervereins Moosburg als neues Ziel

Der 58-jährige Hartl ist Technischer Leiter bei einem IT-Konzern. Nach dem Amtsantritt beim AVM vor zehn Jahren hatten er und seine Vorstandskollegen rasch festgestellt: „Wir können nicht immer so weitermachen, mit Briefen und Co.“ Ihr Ziel war daher die Modernisierung des Vereins. Dass dieser Kurs bei vielen auf fruchtbaren Boden fiel, zeigt der Mitgliederzuwachs von gut 120 Personen in Hartls Amtszeit.

Die meisten Vorwürfe aus der Gruppe um Wolfgang Tschorn kann Hartl nicht nachvollziehen. Etwa den Punkt mit den Kameras: „Wir haben in der Pandemie Vandalismus und Diebstähle festgestellt, während wir nicht mehr vor Ort sein konnten. Weil es unser Privatgelände ist, haben wir Kameras aufgestellt – und so weitere Fälle dokumentiert.“ Vor Ort würden große Schilder auf die Kameras hinweisen. „Uns wurde aus besagter Gruppe vorgeworfen, dass wir sie ausspionieren, was nicht stimmt.“

Das Schließen der Vereinshütte für Stammtische resultiert laut Hartl aus der „rechtlichen Grauzone“, in der man sich befand. Eigentlich brauche es für das Betreiben in der bisherigen Form eine Gaststättenlizenz. Da die Vorstände aber keine Lizenz kaufen wollten, und „wir schon einmal mit unhaltbaren Vorwürfen beim Landratsamt angeschwärzt wurden“, habe man angeboten, dass entweder jemand anderes eine Schanklizenz einhole, oder die Stammtische nicht mehr über den Verein laufen sollten und Getränke selbst mitgebracht werden. Hartl: „Der Verein bezahlt nicht dafür, dass sich eine kleine Gruppe an Leuten gegenseitig bedient.“

Angriffe im Vereinsforum

Was das Forum auf der Homepage betrifft, so sei das seit Langem hauptsächlich von Tschorn genutzt worden, um Angriffe auf die Vorstandschaft zu starten und um „alte Sachen auszugraben, was wir alles falsch machen“. Weil die letzten Beiträge Monate und Jahre zurückgelegen hätten, und weil es laut dem AVM-Webmaster nun eine neue Plattform gebraucht hätte, sei das Forum eingestellt worden. „Man sieht ja, wer darauf zugreift.“ Drei von den 15 Personen, die den Antrag für eine Fortführung unterschrieben hätten, konnten sich laut Hartl bislang nicht einmal für die AVM-Homepage registrieren. „Acht oder neun von ihnen waren nie im Forum.“

Eine Ahndungsordnung habe fast jeder Verein, sagt Michael Hartl. Den Begriff „Strafenkatalog“ lehnt er ab. „Bisher war in der Satzung recht schwammig festgelegt, dass wenn jemand die Bestimmungen nicht einhält, also etwa zu viele Fische fängt oder in der Schonzeit angelt, die Vorstandschaft entscheidet, was passiert. Ich hab’ mir gedacht, das ist eigentlich unfair, weil niemand weiß, wie entschieden wird.“ Man habe sich daher an der Kreisfischer-Satzung orientiert und sie weitgehend übernommen. In der Amtszeit von Tschorn hingegen sei von den Vorständen alles eigenmächtig entschieden worden. Die Quartalsversammlungen, zu denen laut Hartl seit Jahrzehnten immer nur rund 30 Leute gekommen seien, habe man aus Zeitgründen abschaffen wollen. „Erstens ist es viel Arbeit für die Vorstandschaft, und zweitens haben auch die Leute immer weniger Zeit.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die Jahreshauptversammlung hatte hier aber anders entschieden. Dort erledigte sich dann auch die Pflicht zum E-Fangbuch. „Wir hatten die Verbindlichkeit ab 2024 mal auf einer früheren Versammlung angekündigt, das Ganze dann aber noch mal intern revidiert“, sagt Michael Hartl. „Ich hab’ in der Hauptversammlung gesagt, dass alles freiwillig bleibt, auch wenn es einen Haufen Arbeit bedeutet für den, der alles auswerten muss.“ Obwohl der Antrag daraufhin zurückgezogen worden sei, habe Tschorn noch einmal darüber abstimmen wollen.

Drohungen und Getöse

Dass zwei Tage nach dem Jahrestreffen sechs Vorstände und später noch zwei Revisoren zurückgetreten sind, hat laut Hartl nicht mit den Anträgen zu tun, sondern mit der Art und Weise, wie debattiert worden sei. „Wolfgang Tschorn selbst hat die Anträge recht weltmännisch vorgetragen – und seine Jungs hinten haben dann gejubelt, getobt, gebrüllt, mit den Füßen gestampft und andere ausgebuht.“ Es seien sogar persönliche Bedrohungen ausgesprochen worden. „Wenn jemand mit dir rausgehen und sich prügeln will, dann ist das schon etwas überwältigend“, sagt Hartl. „Das Problem bei diesen Abstimmungen war, dass von dem Getöse alle so eingeschüchtert wurden, dass sich immer 60 bis 70 Leute enthalten haben.“ Als „besonders beschämend“ findet der 58-Jährige es, dass sich kein einziger Vertreter aus dem Kreis der Kritiker bei den Vorstandswahlen im April 2022 zur Wahl gestellt habe.

Im Gespräch mit dem Freisinger Tagblatt bestätigten auch andere Mitglieder die Tumulte und Drohungen im Saal, warfen aber auch dem Sitzungsleiter Michael Hartl vor, teils zu emotional reagiert zu haben. Themen seien „totdiskutiert“ worden. Punkte, wie die zuletzt mit immer größerem Nachdruck verfolgte Digitalisierung und die Kameraüberwachung, störten auch Angler, die sich keinem Lager zugehörig fühlen und auch nicht zur älteren Generation zählen. Wieder andere zeigten sich dankbar für den frischen Wind, den der moderne Vorstand in den Verein gebracht habe – und für das enorme Engagement der Zurückgetretenen.

Außerordentliche Versammlung soll Weichen beim AVM stellen

Was die meisten im AVM nun eint, ist Bedauern über die Eskalation und den Rücktritt zahlreicher, teils hochverdienter Amtsinhaber. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung am Samstag, 11. Februar (19 Uhr, Schäfflerhalle), soll jetzt eine neue Vorstandschaft wählen. „Wir hoffen, dass die Mitglieder der Gruppe die Verantwortung übernehmen und sich für die freigeworden Vorstandsposten aufstellen und wählen lassen“, schrieben die Zurückgetretenen in einer AVM-Rundmail.

Wolfgang Tschorn sagt, er habe „persönlich keine Bestrebungen, wieder den Vorsitz zu machen“. Jetzt sollten Jüngere ans Ruder. Michael Hartl glaubt, dass Tschorn „den Verein zurück in die Steinzeit bringen würde“. Ob er selbst noch einmal bei der Wahl antritt? „Darüber muss ich noch mal nachdenken.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.