EV Moosburg gelingt mit „Ball der Vereine“ ein fulminantes Kostüm-Comeback in der Stadt

Die Narrhalla Moosburg hatte als Patenverein den EV Moosburg bei der Organisation des „Balls der Vereine“ unterstützt - und so wurde der Faschingsverein standesgemäß mit einem Schlägerspalier empfangen. © Josef Fuchs

Mit seinem „Ball der Vereine“ hat der EV Moosburg unterstützt von der Narrhalla den maskierten Fasching in der Stadt wieder aufleben lassen - und wie!

Moosburg – Von Elben und Zauberern über Comicfiguren und Berufsbekleidungen bis hin zu verschieden Sport-Outfits und Fantasiekostümen: Der „Ball der Vereine“ in der Moosburger Stadthalle war maskiert. Eine Besonderheit in der Dreirosenstadt. „Wahnsinn, hier zu steh’n und euch in euren Maskeraden zu seh’n“, fand auch Prinz Christian II. „Euer Saatgutheld vom Amperfeld“. Denn dort, wo über Jahrzehnte fast jeder Verein oder größere Betrieb einen eigenen maskierten Faschingsball veranstaltet hatte, wo es zu den Highlights wie Feuerwehrball, Real-, Eishackler- oder Narrhalla-Ball kaum eine Möglichkeit gab, an Karten zu kommen, da war auch schon in den Jahren vor Corona NICHTS. Die Tradition der großen maskierten Faschingsbälle schien zu Ende. Umso schöner, dass der EV Moosburg in Zusammenarbeit mit der Narrhalla in diesem Jahr wieder einen „Ball der Vereine“ in der Stadthalle für alle maskierten Narren ins Leben gerufen hat. Und was für einen!

Auf dem Eis Rivalen, im Fasching Freunde: Auch der EV Aich war beim Ball des EV Moosburg zu Gast. © Josef Fuchs

Alle, die am Samstag nicht dabei waren, haben definitiv etwas verpasst. In der sehr gut besetzten Stadthalle feierten Kostümierte aus den verschiedensten Moosburger Vereinen und Organisationen eine rauschende Party. Der Höhepunkt des Abends waren der Auftritt der Narrhalla Moosburg mit den Funky Dancing Teens, der Garde, den Elfern und dem Prinzenpaar samt Hofstaat. EVM-Vorstand Georg Asen und die Medienbeauftragte Lena Gersdorf begrüßten die Ehrengäste, die Besucher – und die Narrhalla, die als Pate für den Ball mit Rat und Tat zur Seite gestanden hatte. „Und ohne die es auch gar nicht gegangenen wäre“, stellte Gersdorf fest.

Hatten Gaudi beim Verkleiden: (v. l.) Bürgermeister Josef Dollinger mit Stadtrat Ludwig Kieninger neben EVM-Vorstand Georg Asen. © Josef Fuchs

Der Dank des EVM galt aber auch der Stadtverwaltung, dem Catering des Reiter-Bräu und der Band Z’ruck zu dir, die das alles so kurzfristig möglich gemacht hätten. Denn die finale Veranstaltungsplanung hatte erst im Dezember begonnen. Ein Organisationsteam mit Christian Seidlmayer, Christiane Germaier, Claudia Moissl-Wilhelm und Lena Gersdorf leitete alles in die Wege, sammelte Mitstreiter und Helfer und stellte einen tollen Ball auf die Beine. „Man hört immer, dass der Eishacklerball früher so überragend gewesen sein soll“, erzählte Christian Seidlmayer, „Da haben wir uns schon länger gedacht: Warum machen wir als Verein, der sich den Leitspruch ,Eishockey verbindet Moosburg‘ auf die Fahne geschrieben hat, so was nicht wieder? Irgendwann muss man sich einfach trauen.“

Seine Frau Nadine, gleichzeitig Präsidentin der Narrhalla Moosburg, unterstützte da nur zu gerne: „Maskierte Bälle sind so wichtig, weil es einfach Fasching im Ursprung ist, zu Moosburg dazugehört und es einfach schön ist, wenn die Menschen wieder zusammenkommen. Das hat der EVM grandios hinbekommen.“

Ausgelassene Stimmung herrschte beim „Ball der Vereine“ am Samstag in der Stadthalle. Angestachelt durch die Partyband Z’ruck zu dir war die Tanzfläche immer gut gefüllt. © Hölzl/EVM

Bei den Eishacklern wurden alle eingespannt. Beispielsweise das Sturmduo Stefan Groß und Max Retzer in der Garderobe oder der kanadische Kontingentspieler Cedrick Chagnon mit Verteidiger Vinzenz Maier als Barkeeper. Einen gewaltigen Anteil zum Gelingen des Abends trug die Partyband Z’ruck zu dir bei, die den Sportlern mit ihrem vielseitigen Programm eine Extra-Trainingseinheit auf der Tanzfläche bis in den frühen Morgen verschaffte. Da war für jeden etwas dabei, vom langsamen Walzer und „Layla“ über „Polonaise Blankenese“, „Purple Rain“, die nach Kentucky fahrende Schnucki bis hin zu „I would walk 500 Miles“ und „Hallo Klaus“.

Die „Bonau Isar Riders“ sicherten sich eine flüssige Prämie für das zahlenmäßig größte Gruppenkostüm. © Josef Fuchs

Die Prämie in Form von Flüssignahrung für das zahlenmäßig größte Gruppenkostüm heimsten die „Bonau Isar Riders“ ein, und auch drei Gewinner für die Tombola zugunsten der EVM-Jugend wurden gefunden. Am Ende hatten die bestens gelaunten Ballbesucher alles getan, um den Wunsch von Prinzessin Tanja III. „von Häuserbau aus der Feldkirchner Au“ zu erfüllen und den „Ball der Vereine“ im Faschingsterminkalender als neuen Fixpunkt in der Tradition der legendären Eishackler-Bälle zu setzen.

Josef Fuchs

