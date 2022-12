Unbekannter Mann entblößt sich vor Verkäuferin in Moosburger Jeans-Filiale - Polizei sucht spezielle Zeugin

Ein Exhibitionist sorgte für einen Polizeieinsatz im Moosburger Gewerbegebiet Degernpoint. © Patrick Seeger/ DPA

Die Hosen ließ ein Exhibitionist in einem Laden in Degernpoint herunter. Möglicherweise kann eine Zeugin wichtige Hinweise liefern - die wird jetzt gesucht.

Moosburg - Einen unschönen Auftritt hatte am Dienstag gegen 17.25 Uhr ein bisher unbekannter Mann in der Mister-Lady-Filiale in Moosburg-Degernpoint. Die dortige Verkäuferin befand sich gerade alleine im Geschäft, als ihr der Unbekannte gegenübertrat „und mit der linken Hand an seinem entblößten Glied manipulierte“, wie es im Polizeibericht heißt. Währenddessen betrat eine unbekannte Zeugin den Laden, bemerkte die Handlungen des Unbekannten und verließ die Filiale sofort wieder.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Zwischen 25 und 30 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß, etwas korpulent, braune kurze Haare und bayerischer Dialekt. Auffällig: Seine Fehlbildung an der rechten Hand (vier Finger nah beieinander und etwas schief, Beule zwischen Daumen und Zeigefinger). Die genannte Zeugin sowie andere Personen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit der PI Moosburg, Tel. (0 87 61) 3 01 80, in Verbindung zu setzen.

ft