Existenz des Einzelhandels bedroht: So ist die Corona-Lage in Moosburger Geschäften

Auch in Moosburg bleiben viele Geschäfte wegen Corona zu. Inhaber berichten von ihrer teils dramatischen Lage - und üben deutliche Kritik an den Maßnahmen.

Moosburg – Gespenstisch ruhig ist es seit Mittwochmorgen in Moosburgs Innenstadt. Fast jedes zweite Geschäft bleibt geschlossen. Davon betroffen sind die Anbieter von Bekleidung sowie Schuh- und Lederwaren. Wer dagegen Artikel für den täglichen Bedarf oder Service- und Dienstleistungen anbietet, dessen Laden bleibt offen.

„Es ist sehr ruhig“, sagt Max Kiermaier von Tabakwaren Kiermaier am Stadtplatz. Der Familienbetrieb darf geöffnet bleiben, dafür hat man sich beim Ordnungsamt der Stadt rückversichert. Das hat aber nichts mit dem Verkauf von Tabakwaren zu tun. Vielmehr ist dort auch ein DHL-Paketshop und man bietet zu den Öffnungszeiten Postdienste an.

Warteschlange mit Sicherheitsabstand - Verkäufer hinter Plexiglas

Während daneben die Bäckerei Grundner wie gewohnt geöffnet hat, bildet sich in der angrenzenden Ursula-Apotheke immer wieder mal eine Warteschlange. Der Sicherheitsabstand muss gewahrt bleiben, es dürfen nur zwei Personen die Apotheke betreten und werden durch ein Plexiglas geschütztes Personal bedient.

Geht man weiter in Richtung Rathaus, dann sind die Luken dicht. Das Traditionsgeschäft Schuh- und Lederwaren Gerlspeck mit Inhaber Josef Gerlspeck hat den behördlichen Vorgaben Folge geleistet und seine beiden Geschäfte nicht aufgesperrt.

Unternehmer hat große Sorgen um seinen Kundenstamm

Auch im traditionsreichen Modehaus Heilingbrunner bleiben die Türen verschlossen. „Draußen ist Frühling, wir hätte die passende Kleidung, doch wir dürfen die Ware nicht verkaufen, da blutet einem das Herz“, sagt Geschäftsführer Martin Heilingbrunner. Große Sorge hat er, dass der sehr gute Kundenstamm in die Online-Shops abwandert. Deshalb wird man verstärkt – über Newsletter, via Facebook oder per Postkarten – in Kontakt mit den Kunden treten, um sie bei der Stange zu halten.

„Für uns und unsere Branche ist das ein herber Schlag, denn die Kosten laufen weiter“, betont Heilingbrunner. Derzeit ist man dabei, für die 35 Mitarbeiter, von denen ein Teil Überstunden abfeiert, Kurzarbeitergeld zu beantragen. Nur in der Verwaltung wird der Laden noch am Laufen gehalten, und es wird das erledigt, was im Tagesgeschäft noch aussteht. Zum Glück hätten die Lieferanten einen Stopp ausgesprochen, sodass keine neue Ware mehr komme, sagt Heilingbrunner, der davon spricht, dass „wir seriöserweise nur bis Ende der Woche planen können“.

Moosburger Händler empört: „Mir wird die Existenz genommen“

Völlig echauffiert reagiert Martin Neu, Inhaber von zwei Bekleidungsgeschäften in der Herrnstraße und einem Outlet-Laden im Familienbetrieb an der Thalbacher Straße. Er sieht in dieser Maßnahme null Komma null Entschleunigung, vielmehr aber werde dadurch der stationäre Einzelhandel aufgearbeitet, „und mir die Existenz genommen“.

Als zu „lasch und halbscharig“ bezeichnet Augenoptikermeister Robert Fetzer vom gleichnamigen Geschäft am Stadtplatz diese Verordnung. Er muss nicht schließend, darf aber eigentlich – weil Dienstleistung – nur die Untersuchungen durchführen, jedoch keine Sehhilfen verkaufen. Er sieht keinen Sinn dahinter, wenn der Einzelhandel solche Einschnitte hinnehmen muss, aber gleichzeitig vor der Eisdiele eine Schlange stehen darf.



Dienstleistung, wie Kopien oder Fotos zum Selbstausdrucken, aber kein Verkauf von Tonern oder größeren Mengen Papier – damit muss sich nunmehr auch Copyprint, Auf dem Gries, abfinden.



