Expertenvortrag: Moosburgs Stadträten die Holzbauweise schmackhaft gemacht

Von: Nico Bauer

Über Nachhaltigkeit durch Holzbauweise hat jetzt Andreas Schulze vom Verein C.A.R.M.E.N. in der Moosburger Stadtratssitzung referiert. © BAUER

Der Moosburger Stadtrat hat sich jetzt von einem Experten über die Vorteile von nachhaltigem Bauen mit Holz informieren lassen.

Moosburg – Die Kommune Moosburg möchte ihre Stadt nachhaltig gestalten. Dafür hatte man sich jetzt Andreas Schulze eingeladen: ein Experte vom Verein C.A.R.M.E.N. (Centrales Agrar-Rohstoff Marketing- und Energie-Netzwerk), der vom Freistaat Bayern gegründet wurde und nachhaltiges Bauen fördern soll. Der Referent sprach am Montag im Stadtrat über das Bauen mit Holz und zeigte verschiedene Beispiele vor.

Andreas Schulze präsentierte beispielsweise ein Schweizer Verlagshaus, ein Augsburger Gymnasium oder Studentenwohnungen in Straubing. Die Projekte sind Hingucker und haben auch reichlich Architekturpreise bekommen. Schulze legte den Stadträten nahe, dass man nicht nur die wirtschaftliche Seite neuer Bauprojekte betrachten, sondern auch die Nachhaltigkeit im Blick haben solle. „Man kann mit Holz nicht beliebig billig bauen“, sagte der Fachberater, aber die Projekte mit diesem Rohstoff würden die Kosten auch nicht automatisch in riesige Höhen treiben.

Nachfrage zu den Brandgefahren

Bei den Fragen aus dem Gremium wollte 3. Bürgermeister Michael Stanglmaier (Grüne) mehr über die Veränderungen gegenüber herkömmlichen Baustoffen bei Brandgefahren wissen. „Es ist weit hin, bis die Konstruktion wirklich brennt“, sagte Andreas Schulze. Im Unglücksfall bestehe die Brandlast erst einmal aus brennbaren Inhalten des Gebäudes, Kleidung oder Gardinen. Holz sei dahingehend nicht gefährlicher und habe auch die rechtlichen Voraussetzungen, um bei Gebäuden bis zu der Hochhausgrenze (oberster Fußboden mehr als 22 Meter über Geländeoberfläche) verwendet zu werden.

Der Referent machte deutlich, dass man in Zeiten des Klimawandels die Wälder umgestalten müsse. Für die Erneuerung der Mischwälder müssten für die öffentliche Sicherheit gefährliche oder geschädigte Bäume beseitigt werden. „Wenn wir ein Drittel des geernteten Holzes verwenden, könnten wir damit alle Neubauten errichten“, sagte Schulze. In der Wissenschaft werde auch mit Hochdruck an der stofflichen Verwertung von Laubbaum-Holz geforscht.

Zuvor hatte eine Moosburger Abordnung schon eine mit Holz gebaute Schule im Nachbarort Langenpreising (Kreis Erding) besichtigt. „Ich bin eigentlich eher ein Freund der Maurertechnik“, sagte Bürgermeister Josef Dollinger. „Aber das war schon sehr beeindruckend.“ Nun erging die Einladung an weitere Stadträte, sich in der nicht weit entfernten Kommune das Zukunftsprojekt anzusehen.

