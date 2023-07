Fachkräfte von morgen verabschiedet: Abschlussfeier für Neuntklässler an Moosburgs Mittelschule

Von: Nico Bauer

Die Abschlussschüler der 9a der Georg-Hummel-Mittelschule in Moosburg. © ft

Die Abschlussschüler der neunten Klassen der Georg-Hummel-Mittelschule in Moosburg wurde jetzt feierlich verabschiedet. Die Jahrgangsbilanz kann sich sehen lassen.

Moosburg – Die Wirtschaft braucht dringend Fachkräfte – und da standen sie: 94 junge Menschen wurden am Mittwochabend nach Vollendung der neunten Klasse der Moosburger Mittelschule verabschiedet. Sie zieht es nun in viele verschiedene Richtungen: Während einige in der Schule weitermachen, haben sich viele der jungen Erwachsenen schon Ausbildungsplätze in der Region gesichert.

Die Absolventen der 9b der Georg-Hummel-Mittelschule in Moosburg. © ft

Die Bilanz der Georg-Hummel-Mittelschule kann sich sehen lassen: Von den 94 verabschiedeten Schülern haben 94,4 Prozent erfolgreich einen Schulabschluss bestanden und 74 Prozent haben den Qualifizierenden Abschluss in der Tasche. Für einige Schüler wird sich aber nicht viel ändern, weil sie nach dem Quali in der zehnten Klasse noch die Mittlere Reife nachlegen wollen. Die Bilanz der drei neunten Klassen war auch eine Bestätigung für die drei Klassenlehrerinnen Bianca Noll (9a), Kathrin Abstreiter (9b) und Bettina Fischer (9c).

„Viele Menschen mit immer kürzerer Zündschnur“

„Ihr seht fantastisch aus“, lobte die Schulleiterin Karin Schmidt die Schüler, die als Kinder gekommen waren und nun als junge Erwachsene gehen. Schmidt machte deutlich, dass man den Schützlingen neben der Wissensvermittlung auch soziale Kompetenz für eine schwierige Welt („Gefühlt haben viele Menschen eine immer kürzere Zündschnur“) auf den weiteren Lebensweg mitgegeben habe.

Auch die Klasse 9c der Mittelschule Moosburg hatte am Mittwochabend in der Schäfflerhalle Grund zu Feiern. © Bauer

Rektorin Karin Schmidt konnte aber auch berichten, dass viele der jungen Erwachsenen schon die guten Chancen des Ausbildungsmarktes genutzt und ihre Plätze für die Lehre gefunden hätten. „Die meisten bleiben auch im Raum Moosburg“, sagte Schmidt, „da lacht das Herz unseres Bürgermeisters“.

Der so angesprochene Josef Dollinger hat selbst einst die Mittelschule besucht und ist ein Beispiel, wie man sich beruflich gut entwickeln kann. „An diesem Tag gratulieren euch viele Menschen“, sagte Dollinger und schob grinsend hinterher, „dass irgendwann niemand mehr fragt, mit welchem Notenschnitt ihr den Abschluss gemacht habt“.

Die Jahrgangsbesten Petra Miklosovics und Alexander Machac wurden von Bürgermeister Josef Dollinger und Rektorin Karin Schmidt geehrt. © Bauer

Der Ortschef betonte die große Bedeutung der Mittelschule mit dem Konzept der vielen Praktika. „Diese praktische Ausbildung ist ein guter Wegbegleiter.“ Die heimische Wirtschaft brauche die jungen Menschen. Dollinger wünschte den Abgängern, „dass die ausgewählten Berufe Spaß machen und dann vielleicht auch ein bisschen zur Berufung werden“.

Im Rahmen der feierlichen Verabschiedung in der Schäfflerhalle wurden auch die besten Schüler des Jahrgangs geehrt. Diese Sonderauszeichnungen gingen an Petra Miklosovics, Alexander Machac und Mert Coban.

