FC Moosburg bittet um Sonderzuschuss für 193.000 Euro teures Flutlicht - Doch die Stadt sagt Nein

Von: Nico Bauer

Die Beleuchtung der Plätze des FC Moosburg in der Bonau soll auf moderne LED-Technik umgestellt werden. Doch so viele Fördergelder, wie der Verein jetzt bei der Stadt beantragt hatte, gibt es für die Maßnahme nicht. © Roland Albrecht

Der FC Moosburg will sein Flutlicht auf LED umrüsten und hat dafür stattliche Zuschüsse beantragt. Die will die Stadt aber nur zu einem Teil bezahlen.

Moosburg – Der Verein FC Moosburg möchte sein Sportgelände in der Bonau modernisieren, einen Beitrag zur Energiewende leisten und gleichzeitig Geld sparen. Das alles funktioniert mit der Umstellung der Flutlichtanlagen auf LED-Technik. Auch der Moosburger Stadtrat befürwortet das Projekt – aber eine Extrawurst gibt es dennoch nicht: In der Sitzung des Gremiums am Montag wurde einstimmig beschlossen, dass man über die übliche Vereinsförderung nicht hinausgeht.

Die vom Verein geplanten Maßnahmen sehen das Aufstellen von zwei weiteren Masten vor sowie das Installieren von LED-Technik auf drei Trainingsplätzen, dem Kunstrasen, dem Kleinspielfeld und dem Bolzplatz der Stadt. Die Kosten für die gesamte Maßnahme werden auf 193.000 Euro geschätzt. Bei der Stadt beantragte man deshalb den Vereinszuschuss in Höhe von 20 Prozent (etwa 38.000 Euro) und dazu noch einen Sonderzuschuss über 30.000 Euro.

Stadtspitze sorgt sich vor Präzedenzfall

Vor der Zusage dieser Sonderförderung warnten Bürgermeister Josef Dollinger (Freie Wähler) und die Stadtverwaltung allerdings, weil man damit einen möglicherweise folgenschweren Präzedenzfall schaffen würde. „Es wäre nicht der richtige Weg, den Präzedenzfall zu schaffen“, bestätigte auch Gerhard Beubl (SPD) diese Ansicht.

Für den FC Moosburg kann die Rechnung aber auch mit dem Standardzuschuss der Stadt aufgehen. Für die Klimaschutzmaßnahme gibt es eine Förderung des Bundes über 35 Prozent der förderfähigen Kosten, und der Bayerische Landessport-Verband übernimmt wie die Stadt 20 Prozent. Damit würden 75 Prozent der Kosten gefördert und der Verein hat obendrauf noch eine erhebliche Einsparung bei den jährlichen Stromkosten. Die Stadträte sind überzeugt, dass der Verein mit den Förderungen und Einsparungen die Investition wirtschaftlich vernünftig schultern kann.

Maximallösung in Sachen Beleuchtung

Darüber hinaus gab es im Stadtrat Stimmen, dass der Verein bei einem zu hohen Investitionsvolumen auch einen Teil der Plätze streichen könne. Das Kinder-Kleinspielfeld, der Bolzplatz und ein Teil von einem der drei Trainingsplätze haben derzeit keine Beleuchtung. Die 193.000 Euro sind die Berechnungen der Maximallösung für den Fußballverein. Sollte der Klub die Anlage schnell umrüsten, würde die Stadt ihren Zuschuss auch dieses Jahr noch ausbezahlen. Im Haushalt 2023 sind 20.000 Euro für die LED-Umrüstung eingestellt.

