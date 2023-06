Fehlende Betreuung für Grundschüler in Moosburg: Beherzter Hilferuf einer Mutter stößt Debatte an

Von: Nico Bauer

Nach dem Mangel an Kita-Plätzen kommen in Moosburg jetzt auch eklatante Engpässe bei der Betreuung von Grundschülern zur Sprache - dank des Appells einer Mutter.

Moosburg – In den verschiedenen Einrichtungen der Stadt Moosburg fehlt es massiv an Kinderbetreuungsplätzen. Kürzlich diskutierte der Stadtrat über die Wartelisten von Kindergarten und -krippe – und nun wurde ein weiterer Mangel im Bereich der Betreuung von Grundschulkindern angesprochen. Eine Mutter meldete sich in der Stadtratssitzung im Rahmen der Bürgerfragen zu Wort und redete sich ihre Sorgen von der Seele.

Die Mutter erklärte, dass ihre Familie in Moosburg ein Grundstück gekauft habe, und nach dem Hausbau lebe man mit den sechs und 16 Jahre alten Kindern nun in der Stadt. Für den Grundschüler bekam die Frau zwei Absagen seitens des städtischen Kinderhorts und eines Betreuungsangebots vom Kinderschutzbund. Derzeit befinde man sich auf der Warteliste, „und das ist für mich ein sehr emotionales Thema“. Die Mutter gab den Stadträten tiefe Einblicke in das Familienleben: „Wir brauchen die zwei Einkommen, um den Kredit bei der Bank bezahlen zu können. Anders funktioniert es nicht nach einem Hauskauf in Moosburg.“

Wir haben jetzt Angst, unseren Kredit nicht zurückzahlen zu können.

Bürgermeister Josef Dollinger (FW) zeigte Verständnis, „aber ich kann auch keine Plätze herzaubern. Wir haben keine Patentlösung.“ Die Frau regte an, dass die Stadt mit Containern möglicherweise schon im Vorfeld der ab 2026 gesetzlich vorgeschriebenen Ganztagsschule Betreuungsgruppen bilden könne. „Wir haben jetzt Angst, unseren Kredit nicht zurückzahlen zu können“, sagte die Mutter zum Abschluss ihres Appells.

Debatte um Container-Lösung

„Ich bin froh, dass sich ein Elternteil hier meldet“, erklärte Nathalie von Pressentin (Grüne), die Referentin des Stadtrats für Kinderbetreuungseinrichtungen. Sie machte ihren Kollegen gegenüber deutlich, dass der Hilferuf im Rahmen der Bürgeranfragen kein Einzelfall sei: „Die Verwaltung bekommt eine ganze Flut von Nachfragen. Und die Stadt tut auch viel, aber zuvor ist über Jahrzehnte hinweg zu wenig passiert.“ Von Pressentin meinte dann auch, dass die vorgeschlagene Übergangslösung mit Containern eine Idee wäre.

Dem entgegnete jedoch Bürgermeister Josef Dollinger, dass man nicht überall Container aufstellen könne. Es brauche sanitäre Anlagen und Anschlüsse an die Infrastruktur. Er brachte deshalb das Gedankenspiel ein, im Jugendhaus am Bahnhof vorhandenen Möglichkeiten für einen Übergang zu nutzen.

Sachstandsbericht gefordert

Johannes Becher (Grüne) wünschte sich nach einer Debatte über die Kindertagesstätten nun auch eine Diskussion im Stadtrat über die Betreuung von Grundschülern nach dem Unterricht. „Wir brauchen erst einmal einen Sachstandsbericht der Verwaltung als solide Grundlage“, lautete sein Wunsch.

Auch wenn es für sie noch keine konkrete Lösung gab: Mit ihrer beherzten Anfrage hat es die Moosburger Mutter immerhin geschafft, eine breitere Diskussion über die fehlenden Betreuungsplätze im Grundschulalter anzustoßen.

