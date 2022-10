Feuer in Industriehalle: Mann (36) schwerst verletzt - Kripo ermittelt

Von: Andrea Hermann

In einem metallverarbeitenden Betrieb in Pfrombach ist am Sonntag gegen 3.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Vier Feuerwehren waren im Einsatz. Foto: FW © FW

Bei einem Brand in einer Industriehalle im Moosburger Ortsteil Pfrombach wurde in der Nacht zum Sonntag ein 36-jähriger Mann schwerst verletzt. Die Brandursache ist noch unklar – die Kripo ermittelt.

Pfrombach/Aich – Es war um 3.27 Uhr, als am Sonntag der Alarm ausgelöst wurde. Wenig später eilten die Feuerwehren aus Pfrombach/Aich, Buch am Erlbach (Landkreis Landshut) sowie Wartenberg und Langenpreising (Landkreis Erding) in den Moosburger Ortsteil Pformbach. Dort hatte ein Bürger „Flammen und Rauch aus einer Industriehalle“ sowie zwei Personen als verletzt bzw. vermissten gemeldet. Als die Floriansjünger eintrafen, „stand auf der Rückseite des Gebäudekomplexes ein Gebäudeteil in Flammen“, heißt es im Bericht der Kreisbrandinspektion Freising.

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilt, brach das Feuer im Aufenthaltsraum des metallverarbeitenden Betriebs aus.

Während sich eine 32-jährige Frau verletzt aus dem Gebäude retten konnte, musste der 36-Jährige schwerst verletzte von einem Atemschutztrupp aus dem Gebäude geholt werden. Der Mann wurde sofort mit einem Intensivtransporthubschrauber aus München in eine Klinik gebracht. Die Frau erlitt eine Rauchvergiftung und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren.

Mit einem Intensivtransporthubschrauber wurde der schwerst verletzte Mann ins Krankenhaus geflogen. Foto: FW © FW

Unterdessen gelang es den Feuerwehren, den Brand schnell unter Kontrolle zu bringen. Im Anschluss „wurden die Räumlichkeiten aufgrund der giftigen Rauchgase belüftet“, teilt die Feuerwehr Pfrombach/Aich mit – die Nachlösch- und Lüftungsarbeiten nahmen noch einige Zeit in Anspruch. Nach rund vier Stunden war der Einsatz vorbei.

Die Ursache für den Brand ist laut Polizei noch unbekannt – die Kriminalpolizei Erding ermittelt aktuell. Den Schaden beziffern die Polizei mit rund 5000 Euro.

Nächtlicher Einsatz für die Feuerwehr: Im Aufenthaltsraum eines Betriebs ist in der Nacht zum Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Foto: FW © FW

Neben den Feuerwehren aus Pfrombach-Aich, Buch am Erlbach, Wartenberg und Langenenpreising waren auch die Kreisbrandinspektion Freising, die ABC-Gruppe, die Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung, die Polizei Moosburg und der Rettungsdienst im Einsatz.

Bereits am Freitagnachmittag kam es in Moosburg zu einem Zimmerbrand, bei dem eine 87-jährige Frau schwerste Verbrennungen erlitt.

