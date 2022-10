FFW Moosburg nimmt neues Fahrzeug in Betrieb - Hohe Kosten „gerechtfertigt“

Von: Nico Bauer

Neues Pferd im Stall: Das HLF 20 der Moosburger Wehr hat eine halbe Million Euro gekostet. © Bauer

Die Feuerwehr Moosburg hat ihr neues Flaggschiff nun offiziell in Betrieb genommen. Das Mehrzweckfahrzeug HLF 20 ist beim Großteil der Einsätze der künftige Ersthelfer.

Moosburg – Das neue Fahrzeug der Feuerwehr Moosburg ist auf dem Papier die Ersatzbeschaffung für das in die Jahre gekommene Löschfahrzeug LF 16/12. Tatsächlich stellt es aber eine massive Weiterentwicklung dar, denn die Nummer eins der zehn Moosburger Fahrzeuge kann bei gefühlten 99 Prozent der Einsatzalarmierungen helfen. „Wir haben die eierlegende Wollmilchsau bekommen“, freut sich Kommandant Gerhard Hochleitner. Er betont aber ganz deutlich, dass die 500 000 Euro für das Fahrzeug eine gute Investition in die Sicherheit von Moosburg darstellen. „Das Fahrzeug ist zeitgemäß und für die zweitgrößte Feuerwehr des Landkreises Freising auch gerechtfertigt.“

Feuerwehr-Aktive erklären 2. Bürgermeister Georg Hadersdorfer die Technik. © NICO BAUER

Das HLF 20 besitzt einen Wassertank mit 2200 Litern, dazu noch 120 Liter Schaummitteltank und eine automatische Mischanlage für die Flüssigkeiten. Mit den Plätzen für neun Mitfahrer kann eine komplette Mannschaft ausrücken und beispielsweise bei einem Brand sofort angreifen. Kommandant Hochleitner macht deutlich, dass dieses neue Auto in der Regel als Erstes ausrücken wird.

Bei der Bestückung mit Technik und den akkubetriebenen Gerätschaften hat die Feuerwehr auf die einfache Bedienung geachtet. „Ein Maschinist, der ein Jahr mit dem Auto nichts zu tun hat, muss es auch spontan beim Einsatz nachts um zwei Uhr bedienen können“, beschreibt Hochleitner die Vorgabe für die Beherrschbarkeit der Technik. Das Fahrzeug wird einen Großteil künftiger Einsätze absolvieren und deshalb müssen auch alle Aktiven mit den technischen Möglichkeiten umgehen können. Nach monatelangem Training wurde das HLF 20 nun auch offiziell in Dienst gestellt.

Stadt muss 381.000 Euro berappen

Der MAN-Lkw bildet auch die Einsatzgarantie, wenn die Feuerwehr Moosburg bei großen Ereignissen in Nachbarkommunen dazugerufen wird: Dann rückt man in der Regel mit Spezialfahrzeugen wie der Drehleiter oder dem 5000 Liter fassenden Wassertank aus. Sollte dann kurze Zeit später in der Stadt Moosburg ein zweiter Alarmruf eingehen, kann das HLF 20 diese zweite Einsatzaufgabe angehen.

Für das neue Feuerwehrauto hat der Freistaat Bayern 119 000 Euro Zuschuss bewilligt. Damit bleiben der Stadt Moosburg 381 000 Euro Kosten übrig.

