Feuerwehreinsatz sorgt für Aufregung an Moosburger Grundschule - Glimpflicher Ausgang

Von: Armin Forster

Teilen

Die Feuerwehr musste am Dienstag zu einem Einsatz an die Moosburger Anton-Vitzthum-Grundschule ausrücken. © Symbolbild: Armin Forster

Wegen eines Zwischenfalls an einer Moosburger Grundschule ist es am Dienstag zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Schüler mussten derweil im Freien ausharren.

Moosburg - Unfreiwillig aufregende Schulstunden erlebten am Dienstag Kinder der Moosburger Anton-Vitzthum-Grundschule (Süd) an der Münchener Straße: Am späten Vormittag rückte plötzlich die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und neun Kräften an. „Auslöser des Einsatzes war Brandgeruch“, berichtet Moosburgs 2. Feuerwehrkommandant Franz Jantschy. „Es war dann letztendlich nichts Dramatisches: In einem Relais hat ein Kabel geschmort. Richtig gebrannt hat es nicht. Unsere Leute haben dann die Sicherung ausgeschaltet und den Bereich stromlos gemacht“, berichtet Jantschy. Im Anschluss sei der örtliche Bauhof über den Defekt informiert worden, da die Stadt Moosburg Sachaufwandsträger der Schule ist. Die Ursache für das schmorende Kabel sei unklar, so Jantschy.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Wie das Tagblatt weiter erfuhr, mussten sich die betroffenen Schüler während des Feuerwehreinsatzes zwischen der kleinen Pause und ca. 13 Uhr im Pausenhof aufhalten. Während die einen Kinder gespannt verfolgten, wie hinter den Schulfenstern die Einsatzkräfte hantierten, verunsicherten die Umstände andere Schüler derart, dass auch Tränen kullerten. Die Eltern wurden gegen Mittag dann noch per Rundmail von der Schulleitung informiert: „Nach der kleinen Pause fand heute eine technische Überprüfung durch die Feuerwehr statt. [...] Bis morgen sind die Arbeiten selbstverständlich abgeschlossen.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.