Firmensitz bald nicht mehr Moosburg: Warum CitrinSolar im Nachbarort baut und die Stadt keine Chance hat

Von: Armin Forster

Der Firmensitz von CitrinSolar, einem gefragten Produzenten für Anlagen im Bereich erneuerbarer Energien, wird bald von Moosburg nach Langenpreising verlagert. © Roland Albrecht

CitrinSolar ist eine Moosburger Vorzeige-Firma, sie profitiert vom Boom erneuerbarer Energien. Doch nun zieht der Betrieb um. Und befeuert eine hitzige Debatte.

Moosburg – „Sie wollen expandieren? In der ,Energiestadt‘ erwartet Sie ein höchst innovatives Umfeld.“ Mit diesen Worten buhlt Moosburg auf seiner Homepage um Unternehmen, präsentiert sich als attraktiver Wirtschaftsstandort. Doch dieser Status wird in Debatten zuletzt immer öfter hinterfragt – Stichwort: BayWa- und Post-Zukunft. Nun bröckelt auch noch der Schmucktitel „Energiestadt“: Denn ausgerechnet ein Aushängeschild in Sachen erneuerbare Energien, die CitrinSolar GmbH, plant einen Umzug – in einen direkten Nachbarort.

Der Hersteller von Solarthermie- und Photovoltaikanlagen sowie Wärmespeichern, dessen 150 Mitarbeiter letztes Jahr gut 35 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet haben, will in Langenpreising (Kreis Erding) neu bauen. Denn die Auftragsbücher sind übervoll, wie Hanns Koller, Firmenmitbegründer und Gesellschafter von CitrinSolar, berichtet. „Wir erwarten heuer ein Umsatzplus von zehn Prozent.“ Das Unternehmen, das 2002 aus Aussteigern der Pfrombacher Tankbau-Firma Nau aufgebaut wurde, würde laut Koller gerne die noch deutlich höhere Nachfrage bedienen, stößt am bisherigen Standort in der Moosburger Neustadt aber seit Längerem an Kapazitätsgrenzen. „Und natürlich ist irgendwann auch die Wohnbebauung ein Problem, gerade wenn im Schichtbetrieb gearbeitet wird.“

CitrinSolar-Neubau: Ab Herbst 2024 soll es ganz schnell gehen

Deshalb wird nun ein Neubau im Langenpreisinger Gewerbepark „Straßäcker“ forciert. Die Pläne sind laut Koller weit gediehen: „Am 6. Juni wurde der Notarvertrag fürs Grundstück unterschrieben. Unser Eingabeplan liegt im Landratsamt, das sollte maximal drei Monate dauern.“ Parallel würden schon Ausschreibungen laufen, denn der Zeitplan ist ambitioniert: „Wir wollen Ende September/Anfang Oktober 2024 den Spatenstich machen und Ende November den Innenausbau der neuen Fabrik abschließen. Der Umzug der Produktion ist für Dezember/Januar geplant, das ist bei uns die ruhige Saison.“ Das Büro solle Mitte 2025 folgen.

Hanns Koller von CitrinSolar kann bald wieder zum Spatenstich schreiten – dann aber nicht mehr in Moosburg. © Archiv: Schledzinski

„Der Plan ist sportlich“, sagt Koller. Doch die Zeit dränge eben. „Wir wollen künftig Pufferspeicher mit bis zu 100.000 Litern produzieren, aktuell sind wir begrenzt auf 25.000 Liter.“ Die Speicher seien ein ganz wichtiger Sektor der Energiewende – und seit jeher eine Kernkompetenz von CitrinSolar. „Das wird auch unser Hauptbereich in der Langenpreisinger Produktion.“ Mittelfristig wolle CitrinSolar auf 220 Mitarbeiter anwachsen, dafür werde nun intensiv Personal gesucht – in allen Bereichen.

Ganz aufgegeben werde das Gelände an der Böhmerwaldstraße in Moosburg nicht – mit rund zehn Arbeitern will man dort weiter Solarkollektoren fertigen, es gebe derzeit keine anderslautenden Pläne, versichert Koller. „Diese Anlage passt wegen geringer Emissionen und wenig Verkehr immer noch gut in die Umgebung, obwohl sich die Neustadt dort stark verändert hat.“

Der Stadt Moosburg fehlen große Gewerbeflächen

Doch warum wird nicht innerhalb Moosburgs an anderer Stelle neu gebaut? „Wir haben mit der Stadt immer sehr gut zusammengearbeitet. Aber sie hat derzeit kein zusammenhängendes Grundstück, das groß genug für uns wäre.“ Langenpreising hingegen, in dem man mit offenen Armen empfangen worden sei, habe ein 25.000 Quadratmeter großes Areal angeboten, auf dem nun 11.000 Quadratmeter Produktions- und Verwaltungsfläche entstehen sollen. „Die Kommune macht das wirklich sehr gut. Die haben Archäologen beauftragt, die gerade alles untersuchen. Wir bekommen ein Grundstück, auf dem wir direkt losbauen können.“ Die neuen Nachbarn von CitrinSolar sind in der Region namhafte Unternehmen: Leitsch Holzbau und die Garnelenzucht von CrustaNova. „Wir sind künftig auch verkehrstechnisch deutlich besser angeschlossen. Der Ort wird von uns gar nicht betroffen sein und wir sitzen relativ nahe an der Tangente.“

Dass sich CitrinSolar weitgehend aus der Stadt verabschiedet, liegt Bürgermeister Josef Dollinger schwer im Magen, wie er sagt. „Wir bedauern, dass uns wieder eine Moosburger Firma verlässt.“ Er wisse schon länger von den Plänen. „Das ist eine aufstrebende Firma und es ist verständlich, dass sie expandieren will. Ich hätte sie gerne wieder bei uns angesiedelt.“ Unter anderem sei kurz der Standort Unterreit im Gespräch gewesen, erzählt Dollinger. „Es war ursprünglich der Plan, dass sich nicht die Post, sondern CitrinSolar dort ansiedelt.“ Doch das habe sich wieder zerschlagen.

„Leider Gottes haben wir keine Flächen in dieser Größenordnung zur Verfügung“, bestätigt der Ortschef Hanns Kollers Aussage. „Wir sind schon seit Jahren dabei, im Bereich Degernpoint Flächen zu erwerben, um den Bebauungsplan um den 2. Abschnitt zu erweitern.“ Aber mehrere Eigentümer seien bislang nicht bereit, ihre Grundstücke zu verkaufen. „Ich hoffe ganz schwer, dass wir da zeitnah etwas verwirklichen können.“ Er habe, so sagt Dollinger, schon einige expandierwillige Betriebe vertrösten müssen. „Das ist immer schwierig, denn man kann den Zeitrahmen nur schwer umfassen.“ Der Verlust von Gewerbesteuern und Arbeitsplätzen sei schmerzlich. „Wenn uns eine Firma verlässt, trifft uns das immer – egal, in welcher Größenordnung.“

Die Crux mit dem Gewerbegebiet Degernpoint

Hanns Koller hat Verständnis für die begrenzten Möglichkeiten der Stadt. „Meine Empfehlung an sie lautet, Degernpoint langfristig im Osten zu erweitern. Aber es redet sich natürlich leicht, wenn da jemand seinen Grund nicht hergibt.“ Dass es irgendwie doch gehe, zeige das Beispiel Jungheinrich. „Wenn man denen nicht die Fläche außerhalb des Gewerbegebiets ermöglicht hätte, wären sie damals auch weggegangen“, sagt Koller.

Zumindest den repräsentativen Titel „Energiestadt“ sieht Josef Dollinger aber nicht in Gefahr: „Das ist nicht unbedingt von einer Firma abhängig. Wir sind eine Solarstadt, das liegt maßgeblich auch am Engagement des Vereins Solarfreunde. Wir werden den Titel daher nach wie vor für uns in Anspruch nehmen.“

