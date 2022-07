Fliegende Fäuste in der Altstadt: Zwei Gewalttaten beschäftigen Moosburger Polizei - Zeugen gesucht

Zwei Fälle von Körperverletzung haben sich Sonntagfrüh am Moosburger „Gries“ ereignet. © Karl-Josef Hildenbrand

Bei Streitigkeiten im Moosburger Nachtleben ist es am Sonntag in den frühen Morgenstunden zu Körperverletzungen gekommen. Die Polizei hofft nun auf Hinweise.

Moosburg - Gleich zwei Zwischenfälle, die sich in den frühen Morgenstunden des Sonntags im Moosburger Zentrum ereignet haben, beschäftigen derzeit die Polizei: Laut den Beamten erschien zunächst gegen 4 Uhr ein 32-jähriger Mann auf der Wache. Er gab an, dass es Auf dem Gries zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ihm und einem weiteren Mann gekommen sei. Dabei erlitt der 32-Jährige diverse Verletzungen. Der Geschädigte wurde zur Behandlung ins Krankenhaus Freising gebracht. Der Täter konnte durch Zeugen benannt und so durch Polizisten an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Die Ermittler hoffen nun auf Zeugen der Tat.

Aus der Rangelei wird rasch mehr

Eine weitere Körperverletzung ereignete sich laut Bericht gegen 6 Uhr, ebenfalls Auf dem Gries: Zunächst kam es zu einer Diskussion zwischen dem bislang unbekannten Täter und einem 23-Jährigen. Ein Bekannter wollte diesem beistehen und schritt ein. Dabei kam es zu einer Rangelei zwischen den drei Personen. Bei der folgenden körperlichen Auseinandersetzung verletzte der Unbekannte den 23-Jährigen und dessen Bekannten.

Der 23-Jährige erlitt eine Verletzung am linken Daumen. Der Bekannte erlitt eine Kopfplatzwunde und musste zur vorsorglichen Behandlung ins Krankenhaus Freising. Auch in diesem Fall sind die Ermittler noch auf der Suche nach Zeugen.

Zeugenaufruf der Moosburger Polizei

Sachdienliche Hinweise zu beiden Fällen werden von der Polizeiinspektion Moosburg unter Telefon (08761) 30180 erbeten.

