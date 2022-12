Seit 60 Jahren Träume verwirklicht: Fliegerclub Moosburg feiert Jubiläum und erinnert an bewegte Zeit

Von: Nico Bauer

Teilen

Das Jubiläum des Moosburger Fliegerclubs feierte der Verein zusammen mit der Weihnachtsfeier in den Maiers Hofstubn in Hausmehring bei Haag. © Bauer

Von Höhenflügen bis hin zu tragischen Abstürzen: Moosburgs Fliegerclub blickt beim 60. Jubiläum auf bewegte Zeiten und eine Erfolgsgeschichte zurück.

Moosburg – An diesem Tag blieben alle am Boden und feierten ihre Gemeinschaft: Der Fliegerclub Moosburg besteht seit 60 Jahren – und das wurde am Samstag im Rahmen einer Weihnachtsfeier in den Maiers Hofstubn in Hausmehring (Gemeinde Haag) würdig gefeiert.

Der Club verfügt heute über Voraussetzungen, um die man von anderen Flugvereinen beneidet und dafür bewundert wird. „Wir sind sehr gut aufgestellt“, sagte der Vorsitzende Michael Nenninger über den 160 Mitglieder starken Verein, der mehrere Flugzeuge besitzt und mit dem Flugplatz „Auf der Kipp“ die komplette Infrastruktur geschaffen hat.

In Moosburg nie ein Hobby nur für Besserverdienende

1962 hatten acht Moosburger den Verein im Gasthaus Kirchammer gegründet, und schon zwei Jahre später war der eigene Flugplatz eingeweiht worden. Binnen der ersten fünf Jahre des Bestehens errichtete man mit viel Eigenarbeit Flugzeughallen sowie das Vereinsheim. Mit dem Gelände und den Maschinen des Clubs erfüllte man den Vereinszweck, vielen Mitgliedern den Traum vom Fliegen möglich zu machen. In Moosburg war das nie ein Hobby nur für Besserverdienende.

2002 vollzog der Verein quasi einen Neubeginn auf seinem Flugplatz, nachdem das Luftamt zum 31. Dezember 2001 die Zulassung gekündigt hatte. Es gab neue Abstandsregelungen zwischen Hallen sowie der Start- und Landebahn. In gewohnter Manier packten die Fliegerfreunde wieder an und errichteten eine neue Flugzeughalle inklusive Vereinsheim. 2006 wurden die neuen Gebäude eingeweiht und sicherten die Zukunft des Moosburger Flugplatzes. Vor fünf Jahren setzte man auch den Bau der Werkstatt auf dem Vereinsgelände um.

Bei den Feierlichkeiten zum 60-jährigen Bestehen hatte der Moosburger Bürgermeister Josef Dollinger vor allem einen Wunsch an die Vereinsmitglieder: „Kommt mir bitte heil immer von oben wieder runter.“ Die Historie des Clubs umfasst auch Unfälle, die teilweise tödlich ausgingen und traurige Schockmomente bilden.

Flugplatzfest wird zum überregionalen Aushängeschild

Überregionale Popularität erlangte der Fliegerclub Moosburg durch seine Flugplatzfeste, die man in der Regel zweimal im Jahr abhält. 1979 organisierte man erstmals einen Flohmarkt, und kaum einer ahnte, was aus diesem Baby werden sollte. Der Flohmarkt auf der Kipp gehört heute zu den größten Veranstaltungen dieser Art in Süddeutschland. Für den Verein brachten Flohmärkte, Flugplatzfeste und auch Partys Einnahmen, um die eigene Fliegerflotte zu erhalten.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Vorsitzende Michael Nenninger blickte bei der Feier nach vorne und zeigte sich zuversichtlich, dass man auch die künftigen Herausforderungen meistern werde. Die Explosion der Energiekosten lässt auch das Hobby der Flieger deutlich teurer werden. Nenninger machte außerdem deutlich, dass man eine sechsstellige Investition vor der Brust habe – mit einer Ersatzbeschaffung für das in die Jahre gekommene Schleppflugzeug. Des Weiteren will man das Vereinsgelände um eine neue Tankstelle erweitern.

Der Vorsitzende des Fliegerclubs betonte zudem, dass man sich um ein gutes Nachbarschaftsverhältnis bemühe. Man achte darauf, nicht mehr Lärm zu produzieren, als bei den Start- und Landevorgängen unbedingt notwendig sei. Auch mit der Stadt pflege der Verein ein sehr gutes Verhältnis.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.