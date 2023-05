Ab in die Lüfte! Fliegerclub Moosburg feiert Flugplatzfest - und tausende Besucher feiern mit

Von: Nico Bauer

Verschiedene Flieger gab es auf der Kipp zu bestaunen. Wer sich traute, konnte auch Probe fliegen. © Bauer

Es waren zwei Traumtage: Der Fliegerclub Moosburg feierte am Pfingstwochenende sein legendäres Flugplatzfest.

Moosburg – Der Flugplatz „Auf der Kipp“ wurde wieder einmal zur Pilgerstätte: In gewohnter Manier bestand das Flugplatzfest am Wochenende aus dem Flugtag am Samstag und dem größten Flohmarkt der Region am Sonntag. Mehrere tausend Besucher tummelten sich auf dem Gelände – und ein paar von ihnen auch in der Luft.

„Die Lage unseres Flugplatzes ist schon etwas ungewöhnlich“

Am Flugtag bieten die Gastgeber neben ihrem Biergarten an der Startbahn und der abendlichen Party im Hangar auch die stets ausreservierten Rundflüge an. „Landshut ist von oben richtig schön anzuschauen“, sagte Michael Ender, der Präsident der Moosburger Narrhalla ist und auch einer der erfahrensten Piloten des Fliegerclubs, am Samstag. Bei Flügen sind die Richtungen Norden (Holledau) und Osten (Landshut) als gesetzt vorgegeben, weil der Luftraum in Richtung des Münchner Flughafens tabu ist. „Die Lage unseres Flugplatzes in der Natur ist schon etwas ungewöhnlich“, sagte Ender. In der Regel bestehen solche Anlagen aus einer asphaltierten Bahn auf freiem Gelände. In Moosburg sieht er diese Veränderung nicht wirklich für notwendig an: „Für unser Flugaufkommen ist das absolut in Ordnung. Und dieser Flugplatz ist wirklich gut beieinander.“

Freuten sich über den regen Andrang: Fliegerclub-Vorsitzender Michael Nenninger (l.) und Pilot Michael Ender. © Bauer

Michael Ender machte auch deutlich, dass der Flugplatz auch nur dem Verein und seinen Mitgliedern diene. Externe Flugzeuge müssten eine Landung beantragen, aber genau das ist nicht wirklich gewollte. Einerseits möchte der Fliegerclub das Aufkommen der Flugbewegungen im Rahmen halten mit Blick auf die Nachbarn. Auf der anderen Seite gibt es in Landshut einen kommerziell betriebenen Flugplatz, der nur wenige Kilometer entfernt liegt.

Ender ist für den Fliegerclub ein Glücksfall, denn er ist beruflich in Eggenfelden Fluglehrer und Flugzeugmechaniker. Er ist Teil eines Teams von Mechanikern, die alle 100 Flugstunden die Vereinsmaschinen warten und überprüfen. Mit ihm, Christian Wolf, Christian Hanke, Bernhard Schönauer und Jürgen Gebert hat man mehrere ausgebildete Techniker, die ehrenamtlich die Sicherheitsmaßnahmen erledigen. Somit muss der Fliegerclub die Wartungsarbeiten nicht einkaufen, die Ender mit seiner Firma in Eggenfelden anbietet. Der Moosburger Pilot machte aber auch deutlich, dass die mit 700 Metern eher kurze Startbahn das Mitdenken des Piloten erfordert. Bei einer mit vier Personen besetzten Maschine dürfe das Gesamtgewicht nicht zu hoch sein. „Unser Flugplatz ist schon etwas speziell“, sagt Michael Ender.

Das trifft auch auf das Flugplatzfest zu, das besonderen Charme hat. Viele Besucher sind Stammgäste und freuen sich schon auf die zweite Auflage im September.

Stunde der Schnäppchenjäger hat geschlagen

An Tag zwei schlugen dann die Stunden der Schnäppchenjäger. Wer die besten Stände am Anfang der Startbahn haben wollte, musste schon mitten in der Nacht anreisen. Erfahrene Verkäufer und Käufer und schätzen diese Veranstaltung als einen der besten Flohmärkte in Süddeutschland.

