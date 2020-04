Flugplatzfest im Maßstab 1:87 - Junger Moosburger arbeitet an besonderem Modellbauprojekt

Die Zeit während der Corona-Krise zu Hause zu verbringen, ist für einen Moosburger kein Problem: Manuel Förster arbeitet derzeit an einem aufwändigen Modellbau-Projekt.

Moosburg – Manuel Förster aus Moosburg hat ein ganz spezielles Hobby: Der 24-Jährige ist leidenschaftlicher Modellbauer. Ein Flugplatzfest hat ihn zu seinem aktuellen Projekt inspiriert – die Veranstaltung baut er derzeit nach. Während für viele aufgrund der Corona-Krise Hobbys zu kurz kommen, nutzt der Moosburger die Zeit, um an seinem Großprojekt im Miniaturformat zu arbeiten.

+ Passionierter Modellbauer: Manuel Förster. © privat Alles begann mit einer einfachen Holzplatte. Im Maßstab 1:87 platziert Förster nach und nach auf der 2,5 Meter mal 80 Zentimeter großen Platte die einzelnen Modelle. Derzeit befinden sich 25 Flugzeuge, rund 30 Fahrzeuge und über 500 Figuren auf dem kleinen Flugplatz. Auch vier Gebäude und kleine Baumgruppen kann man bewundern. Alles ganz so, wie der Modellbegeisterte es auf dem echten Flugplatz gesehen hat.

So leicht sind die Flugzeugmodelle jedoch gar nicht zu bekommen: „Ich musste einiges aus dem Ausland bestellen“, so Förster, „aber es macht Spaß, man freut sich immer, wenn man zum Beispiel ein seltenes Gebäudemodell oder ein spezielles Flugzeug ergattern kann.“ Förster bestellt allerdings nicht alle Modelle im Netz. So manches Objekt fertigt der talentierte Modellbauer selbst an. Diese Unikate erfordern besonders viel Feingefühl und eine enorm ruhige Hand.

Jedes noch so kleine Detail ist Manuel Förster wichtig

Das ist auch der Grund, wieso es noch dauern wird, bis der Flugplatz fertig ist. Förster geht davon aus, dass die Fertigstellung des gesamten Flugplatzfests frühestens Ende 2020 erfolgt. Das liegt auch daran, dass dem Moosburger bei seinem zeitaufwendigen Hobby jedes noch so kleine Detail wichtig ist. Verschiedene Personen, besondere Autos sowie Straßenschilder dürfen neben den beeindruckenden Gebäuden und Flugzeugen nicht zu kurz kommen. Unterstützung erhält Förster von anderen Modellbauern, die seine Liebe zum Detail teilen.

+ Auch Unikate wie dieser Drachenflieger sind darunter. © privat Vor allem in sozialen Netzwerken tausche man sich sehr aktiv darüber aus, wie man seinen Projekten den nötigen Feinschliff verleihen kann oder wo vielleicht ein besonderes Sammlerstücke aufgetrieben werden kann. Das Endergebnis der vielen Stunden möchte Manuel Förster nicht für sich behalten: „Wenn die Corona-Krise vorüber ist, dann will ich mein Flugplatzfest auf jeden Fall ausstellen“, sagt er. Auch weitere Projekte seien bereits in Planung.

Pascale Fuchs