Freibad-Saison eröffnet: Bademeister berichtet von enormem Kraftakt zum Start

Moosburg – Der Start in die Freibadsaison war schon von passenderen Temperaturen umrahmt. Dafür, dass sich am Mittwoch dennoch die Pforten des Moosburger Schwimmbads öffnen konnte, wurde einiges an Aufwand betrieben, wie Bademeister Rostislav Zinitch (49) im Interview berichtet.

Freisinger Tagblatt: Herr Zinitch, jetzt geht’s wieder los. Mit welchem Gefühl starten Sie in die Freibadsaison?

Rostislav Zinitch: Mit einem ganz tollen. Ich schau raus auf die Becken und das Schwimmbad ist einfach wieder wahnsinnig schön.



Das Becken strahlt wieder in kräftigem Blau...



Genau, wir haben wieder viel Arbeit in die jährliche Sanierung gesteckt. Der städtische Bauhof und das Bäder-Team waren seit Ende Februar schon in Aktion, um alles zu reinigen, aufzufrischen und zu sanieren. Zum Beispiel wurde der Beton in den Becken ausgebessert und verspachtelt, wo es nötig war.



Freier Eintritt im Moosburger Schwimmbad - bis zu einer bestimmten Altersgrenze

Am heutigen Mittwoch gibt es erneut das Eröffnungsangebot: Freier Eintritt für alle unter 16 Jahren. Wird das stark angenommen?

Ja schon, aber es kommt natürlich immer aufs Wetter an. In den letzten Tagen ist es leider etwas kalt geworden.

Alles andere als perfektes Badewetter. Wie warm ist denn das Wasser?



Wir haben die vergangenen Tage wahnsinnig viel Energie aufgewendet, um die Becken zu heizen. In der Früh hat die Luft ja teilweise nur drei bis fünf Grad Celsius. Dennoch ist das Wasser schon 23 Grad warm. 24 Grad sind das Ziel.



Freibad-Saison in Moosburg: Das ist der größte Wunsch des Bademeisters

Was erhoffen Sie sich für die Saison?



Ich wünsche mir natürlich den gleichen Rekordsommer wie letztes Jahr: Da hatten wir fast 130.000 Besucher. Das wäre schon toll, so etwas wieder zu erleben. Zumal wir in Moosburg sehr moderate Preise haben. Vermutlich sind wir eines der sozialsten Bäder in der ganzen Region.

