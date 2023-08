Klimawandel facht Vegetationsbrände an: Freisinger Feuerwehr-Führungskräfte üben den Ernstfall

Von: Nico Bauer

So geht’s: Bei der groß angelegten Feuerwehrübung auf einem abgeernteten Kornfeld bei Aich ging es darum, einen Flächenbrand so schnell und effektiv wie möglich zu löschen. Mit sogenannten Patschen wurden die Flammen „ausgeschlagen“. © Bauer

Der Klimawandel sorgt für Extremwetter - unter anderem machen dem Kreis Freising Perioden mit Hitze und Dürre zu schaffen, was Vegetationsbrände begünstigt. Die Feuerwehr wappnet sich.

Landkreis/Aich – Der Klimawandel lässt sich nicht leugnen: Auch im Landkreis Freising kommt es häufiger zu Extremwetterphasen – im Sommer zum Beispiel zu einer Periode lang anhaltender Hitze und fehlenden Niederschlags, was die Brandgefahr in der Natur erhöht. Was das für die Arbeit der Feuerwehr bedeutet, wurde am Montag bei einer groß angelegten Übung in Aich (Stadt Moosburg) deutlich.Dabei bekamen Feuerwehr-Führungskräfte wie Kreisbrandmeister und Kreisbrandinspektionen Einblicke in spezielle Taktiken beim Löscheinsatz.

Noch gab es glücklicherweise keinen dramatischen Vegetationsbrand im Landkreis, aber das Szenario ist möglich und angesichts des Klimawandels vielleicht nur ein Stück weit eine Frage der Zeit. Erst kürzlich kam es etwa im Gemeindegebiet Haag zu einem Flächenbrand auf einem Getreidefeld. Dort war es deutlich windiger als jetzt bei der Übung in Aich – und damit war auch die Gefahr größer, dass das Feuer weiter angefacht wird.

Erst Windrichtung bestimmen

Stichwort Wind: Auf dem abgeernteten Kornfeld in Aich, das zu Vorführ- und Übungszwecken in Brand gesetzt wurde, half man mit einem Lüfter nach, um die sich eher langsam verbreitenden Flammen anzufachen. Dann ging die Arbeit der Einsatzkräfte los: Die erste Regel auf dem Feld ist, mit einem Fähnchen die Windrichtung zu bestimmen und so festzustellen, in welche Richtung sich das Feuer ausbreitet.

Dann mussten die Feuerwehrmänner kräftig anpacken: Es galt, einen sogenannten Wundstreifen anzulegen. Das bedeutet: Ein mehrere Meter breiter Streifen wird von brennbarem Material befreit und soll so die Ausbreitung des Feuers verhindern. Um diese Erdstreifen zu graben, gibt es spezielle Werkzeuge, die in Rollcontainern namens „Waldbrand Freising“ untergebracht sind. Fünf davon gibt es an verschiedenen Standorten im Landkreis.

Harte Arbeit: Um die Ausbreitung der Flammen zu verhindern, musste ein Wundstreifen gegraben werden. © Bauer

Nachdem die Ausbreitung des Feuers gebannt war, ging es an die Löscharbeiten. Dabei gingen die Einsatzkräfte mit Feuerpatschen zu Werke, um die Flammen sozusagen auszuschlagen oder auszustreichen. Zudem kam eine Art Wassergewehr zum Einsatz, das mit einem 20-Liter-Wassertank verbunden ist, den man als Rucksack auf dem Rücken trägt. So machten die Feuerwehrler dem Flächenbrand nach und nach den Garaus.

Übungsleiter Johann Neumair aus Oberhummel, Kreisbrandmeister und Leiter des Arbeitskreises Waldbrand, betonte dabei, dass ein Feld anders gelöscht werden könne als etwa ein Gebäude.

Wasser marsch: Nach dem Graben des Wundstreifens wurde das Feuer gezielt gelöscht – mit Wasser aus dem Rucksack-Tank. © Bauer

Denn auf einem Feld könne man – anders als bei einem Hausbrand – durchaus auch schmutziges Wasser verwenden. Außerdem wird das Löschwasser ganz gezielt auf die brennenden Stellen gespritzt. Für viele der erfahrenen Feuerwehrkräfte war die praktische Übung mit dem Wasserrucksack etwas Neues. Das Fazit nach dem arbeitsintensiven Einsatz: „Jetzt bekommt das Thema den Stellenwert, den es schon lange verdient hat“, sagte Florian Wöhrl, Gruppenführer und Ausbilder bei der Feuerwehr Freising.

Felder anders löschen als Gebäude

Neumair betonte, dass die Feuerwehren in den kommenden Jahren für derlei Herausforderungen gerüstet sein müssten. „Wir bekommen in Zukunft das, was Spanien heute hat“, zeichnete er mit Blick auf die Waldbrandsituation dort ein erschreckendes Szenario. Um schnell agieren zu können, brauche es bei Feld- oder Waldbränden eine leichtere Ausrüstung als beim klassischen Gebäudebrand mit Atemschutz. Für das effektive Löschen in der Flur benötige man auch sogenannte D-Schläuche, die mit nur 25 Millimetern Durchmesser effektiver das Wasser auf die Brandstellen bringen.

Bei Notruf auf genaue Ortsangabe achten

Was die Übung außerdem zeigte: Auch die Alarmierung ist eine andere. Bürger müssen beim Absetzen eines Notrufs genauere Angaben machen als bei einem Gebäudebrand, wo es eine feste Straße mit Hausnummer gibt und zudem Rauch, der leicht zu sehen ist. „Bei einem Flächenbrand brauchen wir markante Hinweispunkte wie etwa Straßen, Brücken oder Bäche in der Nähe“, erklärte Neumair. In den Isarauen beispielsweise gibt es Schilder mit den Flusskilometern, die Einsatzkräften die Anfahrt leichter machen.

In der Natur arbeitende Menschen wie Waldarbeiter oder Landwirte müssten sich ebenso mit den neuen Herausforderungen beschäftigen wie Bürgerinnen und Bürger, die Flächenbrände und andere Feuer in der freien Natur melden. Und nicht zuletzt muss sich die Feuerwehrkräfte mit potenziellen neuen Gefahren vertraut machen – was bei der Übung in Aich am Montag schon einmal gut gelang.

