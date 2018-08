„Wir stehen alle unter Generalverdacht“

Der Freisinger Linke-Kandidat Guido Hoyer zum Polizeiaufgabengesetz

Am 15. Mai 2018 wurde das Polizeiaufgabengesetz (PAG) im bayerischen Landtag verabschiedet. Bereits bei einer drohenden Gefahr kann die Polizei jetzt ohne richterlichen Beschluss Telefone abhören, Briefe öffnen oder Personen ohne Anklage drei Monate in Vorbeugehaft nehmen. Ein Vorstoß, der wichtige Grundrechte der bayerischen Verfassung und damit auch des Rechtsstaats aushöhle, betonte der Landtagskandidat der Freisinger Linke, Guido Hoyer, bei seinem Referat in Moosburg. „Eigentlich stehen wir alle ab sofort unter Generalverdacht“, meinte der Politiker lakonisch. Der Bürger werde das Objekt totaler Überwachung.