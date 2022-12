Fresh holt sich Impulse von jungen Moosburgern

Von: Nico Bauer

Von wilden Ideen bis zu konkreten Vorschlägen war alles dabei bei dem lockeren Austausch in der Kneipe am Moosburger „Gries“. © Fresh

Zu einer Ideen-Werkstatt hat jetzt die Moosburger Stadtratsfraktion von Fresh eingeladen. Ziel war es, herauszufinden, was sich junge Bürger wünschen.

Moosburg – Die Fresh-Fraktion im Moosburger Stadtrat sieht sich nicht nur als Interessensvertretung der jungen Menschen, sondern auch gelebte Demokratie hat sich die Gruppierung groß auf die Fahnen geschrieben. Mit einer von anderen Parteien mit wenig Begeisterung verfolgten Rotation auf den zwei Stadtratssitzen gibt man mehreren Politikinteressierten die Chance, ihre Ideen einzubringen. Dazu kam nun auch eine Ideen-Werkstatt, bei der sich die Stadträte Impulse für ihre Arbeit holten.

Ein knappes Dutzend junger Moosburger war der Einladung in den Hirschwirt gefolgt und musste nicht groß gebeten werden, Meinungen kundzutun. Die jungen Erwachsenen hegten viele Wünsche, die immer wieder auf Nachhaltigkeit abzielten. Gewünscht wurden etwa Leihfahrräder oder neue Buslinien. Auch könne man mit einer Mobilitätsapp mehr Menschen die Alternativen zum eigenen Auto näherbringen.

Diskussion und Stoffsammlung: Im Gasthaus Zum Hirschen tauschten sich Mitglieder der politischen Gruppierung Fresh mit jungen Moosburgern aus. © Bauer

Im Bereich Freizeit – Jugend – Sport gab es ebenfalls viele Ideen. So wünschen sich Jugendliche wieder Veranstaltungen, bei denen sich alle Vereine der Stadt gemeinsam vorstellen. Den Aquapark könne man beleben mit einem Triathlon oder Zeltlagern. Deutlich wurde auch, dass es mehr Partys geben müsse, weil die Stadt keine Disco oder keinen Club hat.

Bücherei der Dinge oder 360-Grad-Führung

In der gemütlichen Diskussion kamen immer wieder neue Ideen auf den Tisch. Eine „Bücherei der Dinge“ oder eine 360-Grad-Führung durch die Isar-/Amperauen war ganz neu. Gewünscht wurden aber auch klassische Aktionen. So könne ein gemeinsames Kochen von Moosburgern und hier lebenden Flüchtlingen die Integration beschleunigen.

Keine große Überraschung war es, dass der Bahnhof bei den Jungen ein großes Thema ist. Hier wurden viele Wünsche hinsichtlich eines modernen Bahnhofs geäußert, wenn die Stadt die Sanierung oder den Neubau angeht. Auch bei der Unterführung erhoffen sich die jungen Bahn-Nutzer eine Umgestaltung.

Austausch soll zum regelmäßigen Termin werden

Beim Bürgerservice bekam Fresh dann auch eine Hausaufgabe mit auf den Weg. Gewünscht wurde unter anderem eine App der jungen Gruppierung mit einer Chatfunktion. So könne man den direkten Draht halten. Fürs Erste will man nun aber die Ideen-Werkstatt zur festen Einrichtung machen. Zweimal jährlich soll es die Veranstaltung geben, um sich von anderen jungen Moosburgern Ideen, Impulse und Bestätigungen für manche Ansichten zu holen. „Wir genießen es sehr, wieder unter die Leute zu gehen und Politik nahe am Menschen zu machen“, sagte Stadtrat Benedict Gruber. Der Fresh-Vorsitzende Michael Hobmaier zeigte sich zuversichtlich, „dass wir so das Beste aus und für Moosburg herausholen“.

