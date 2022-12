Frisches Geld für die Stalag-Denkmalpflege: Stiftung und Landesamt stellen Fördermittel bereit

Teilen

Eine der Wachmannschaftsbaracken des früheren Moosburger Stalag VII A an der heutigen Schlesierstraße in der Neustadt. Mit Hilfe von neuen Fördergeldern soll jetzt die Erinnerungsarbeit weiter vorangetrieben werden. Moosburger Biografien © DSD

In die Erinnerungsarbeit an das Moosburger Stalag VII A kommt neue Bewegung: Nun wollen weitere Stellen Mittel für die Denkmalpflege bereitstellen.

Moosburg – Mit der grundlegenden Bestandsaufnahme der ehemaligen Wachmannschaftsbaracken des Kriegsgefangenenlagers Stalag VII A an der Moosburger Schlesierstraße kann begonnen werden: Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) und das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege wollen jeweils 17.000 Euro dafür zur Verfügung stellen, wie die DSD jetzt in einer Pressemitteilung erklärt hat. Diese Voruntersuchung sei notwendige Bedingung für alle weiteren Arbeiten zur Bewahrung des Denkmals.

Die DSD hatte bereits bei einer Podiumsdiskussion im Mai in Moosburg die Förderung verbindlich zugesagt, nun sei der entsprechende Antrag der Kommune erfolgt. Wie die Verantwortlichen schreiben, hatte die DSD „schon früher dem Moosburger Bürgermeister Unterstützung für Erhaltungsmaßnahmen an allen Gebäuden des ehemaligen Kriegsgefangenenlagers angeboten“.

Geld gibt es auch für die Sabathiel-Baracke

Gemeinsam mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege will sich die private Bonner Denkmalschutzstiftung die Kosten des Gutachtens teilen. Im Landesamt sei für die Erstellung der Studie in den vergangenen Wochen ein umfassender Anforderungskatalog erarbeitet worden. Das Gutachten sei die Voraussetzung für künftige Sanierungen und Nutzungen der drei denkmalgeschützten, in Bayern einzigartigen Lagergebäude. Neben den laut DSD „außergewöhnlich gut erhaltenen Wachmannschaftsunterkünften“ steht ebenfalls die Ruine der Sabathiel-Gefangenenbaracke unter Denkmalschutz – benannt nach ihrem Nachkriegseigentümer. Erst kürzlich war bekannt geworden, dass auch der Bezirk Oberbayern die Denkmalarbeit von Moosburg finanziell unterstützt: Der Kulturausschuss vergab im November 5000 Euro Fördergeld für die statische Sicherung der Sabathiel-Baracke.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Zuletzt dienten die einstigen Mannschaftsunterkünfte an der Schlesierstraße Personen aus sozial benachteiligten Verhältnissen und Obdachlosen als Unterkunft. Von all den unterschiedlichen Nutzungen und Nutzern der Lagerbauten haben sich zahlreiche Spuren erhalten. „Die Gebäude erinnern somit nicht nur an das kriminelle Regime der Nazis und den von ihnen ausgelösten Weltkrieg, sondern stehen ebenso für die Entstehung des demokratischen Gemeinwesens in der Bundesrepublik und in Bayern sowie an die Entwicklung der Stadt Moosburg seit 1948“, betont die Stiftung. „Hier kann man den Biografien zahlreicher Moosburger Bürger bis in die Gegenwart begegnen.“

ft

Gut zu wissen Das Moosburger Denkmal ist eines von über 530 Objekten, die die DSD eigenen Angaben zufolge dank ihrer Förderer, der Erträge ihrer Treuhandstiftungen sowie der Mittel der „GlücksSpirale“ allein in Bayern fördern konnte.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.