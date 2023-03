Für den künftigen Moosburger Bahnhof sind die Weichen noch nicht gestellt

Neubau oder Sanierung?

Für den Moosburger Bahnhof liegen nun Pläne für eine Neubau-Variante auf dem Tisch. Der Stadtrat bleibt aber unschlüssig.

Moosburg – Der Bahnhof von Moosburg ist alles andere als ein Hingucker. Darin sind sich die hiesigen Stadträte weitestgehend einig. Ob das aktuelle Gebäude aufgehübscht, generalsaniert oder neu gebaut wird, ist und bleibt allerdings offen. Die Vorstellung der Varianten „Generalsanierung“ und „Neubau“ durch Architekten der Deutschen Bahn überzeugten das Gremium in ihrer Sitzung am Montag nicht wirklich. Also wurde die große Entscheidung wieder einmal ergebnislos vertagt.

Nach den jahrelangen Diskussionen um den Moosburger Bahnhof waren Architekten der Bahn mit Plänen sowohl für eine Sanierung als auch für einen Neubau zu erstellen. Der aus Berlin angereiste Architekt Philipp Luy zeigte am Montag nun auf, dass sich das Gebäude in einem sehr schlechten Zustand befinde und auch bei der Sanierung Teile erneuert werden müssten. Deshalb war es keine Überraschung, dass beim Kostenvergleich die Sanierung (2,33 Millionen Euro) und der Neubau (2,34 Millionen) nahezu gleichauf liegen.

Risse, Feuchte und Wasser

In seiner Bestandsanalyse erläuterte der Architekt, dass man durch die Erschütterungen aus dem Bahnbetrieb Risse im Mauerwerk habe, dazu gebe es feuchte Wände und Wasser im unterkellerten Bereich. Vor allem machte Philipp Luy deutlich, dass man derzeit bei dem Bahnhof vier verschiedene Niveauebenen habe. Für ein barrierefreies Gebäude müsste auch bei der Sanierung eine neue Bodenplatte eingezogen werden.

+ „Verlottert“: Das bestehende Bahnhofsgebäude von Moosburg ist in einem miserablen Zustand – nicht nur in Sachen Optik. © Bauer

Die Empfehlungen der Bahnexperten war ein Neubau, der mit einem Holzgebäude nachhaltig und sicher gegen Vandalismus wäre. „Das gesamte Bahnhofsgelände hier wartet darauf, wachgeküsst zu werden“, sagte der Architekt, der einen Anstoß für die Entwicklung des gesamten Bereichs geben wollte.

„Den meisten von uns gefällt der Entwurf nicht so sehr“

Vonseiten der Stadträte hielt sich die Begeisterung in Grenzen. „Ich sage es mal vorsichtig“, erklärte Rudolf Heinz (CSU), „den meisten von uns gefällt der Entwurf nicht so sehr.“ Es müsse mit dem Bahnhof etwas geschehen, aber die Erneuerung des mit Schadstoffen nicht unerheblich belasteten Gebäudes sei eben auch eine freiwillige Leistung der Stadt.

„Die Deutsche Bahn hat das Gebäude seit vielen Jahren verlottern lassen“, kritisierte Johannes Becher (Grüne). Er will am Bahnhof die Bedeutung Moosburgs sehen: „Wir sind kein einfacher S-Bahn-Halt, sondern eine Drehscheibe, bei der täglich Tausende Menschen ein- und aussteigen. Und das sieht man an dem Entwurf auch nicht.“ Becher machte deutlich, dass man bei Kosten jenseits der zwei Millionen Euro ganz genau hinschauen müsse.

Sanierung light unkalkulierbar

In der Diskussion vermissten mehrere Stadträte eine weitere Variante mit einer leichten Sanierung des bestehenden Gebäudes. Heiner Hühnerbein von der Bahn aus Berlin sagte zu den Fragen nach Kosten einer Light-Variante, „dass eine solche Sanierung unkalkulierbar ist“.

Erwin Weber (CSU) zeigte sich ebenfalls enttäuscht, dass es keine belastbaren Fakten zu einer „Sanierung light“ gebe. „So könnten wir mit weniger Mitteln ein Wahrzeichen der Stadt erhalten“, sagte Weber. Bürgermeister Josef Dollinger (FW) meinte, „dass die Experten vielleicht mehr Ahnung haben als wir 25 Stadtratsmitglieder zusammen“. Zu Beginn der Sitzung hatte er noch einmal betont, dass für ihn der Neubau der wichtigen Infrastruktureinrichtung weiterhin alternativlos sei. „Für mich ist das eine alte Baracke“, sagte Dollinger, „ich will was Schönes und Modernes.“ In Anspielung an die Überreste des Stalag VII A sagte der Rathauschef, „dass wir doch genug Baracken in der Stadt haben“.

Ob sein Wunsch in Erfüllung geht, wird sich erst in einer der kommenden Stadtratssitzungen entscheiden. Nach der Präsentation der neuen Varianten wurde der Punkt ohne Beschlüsse beendet. Der Stadtrat tut sich weiterhin extrem schwer mit der Frage, wie man die Weichen stellen soll.

