Gedankenspiele für Moosburgs Filetstück: Was passiert mit Schloss-Asch-Wiese und altem Sportplatz?

Von: Nico Bauer

Teilen

Wie soll sich dieser Bereich entwickeln? Moosburgs Stadtrat hat ein Areal zwischen Bahnhof und Altstadt als „Sanierungsgebiet“ definiert, auf dem nun das künftige Entwicklungspotenzial untersucht werden soll. © Grafik: Forster / Bildquelle: Bayerische Vermessungsverwaltung

Zwischen Moosburgs Altstadt und Bahnhof liegt ein Bereich mit viel Entwicklungspotenzial. Das will der Stadtrat nun genauer unter die Lupe nehmen.

Moosburg – Zwischen dem Bahnhof und der Moosburger Altstadt befindet sich die wohl attraktivste Wiese der Stadt. Mit einer vorbereitenden Untersuchung für das „Sanierungsgebiet“ erhofft sich der Stadtrat nun neue Erkenntnisse und Ideen, wie dieses Filetstück überplant werden könnte.

Vorkaufsrecht für die Stadt denkbar

Jochen Gronle vom Büro Plankreis stellte das Projekt am Montag im Stadtrat vor. Auf dem mit der Städtebauförderung abgestimmten 9,3 Hektar großen Bereich sollen nun Missstände im Bestand wie auch Potenziale zwischen der historischen Innenstadt und dem so stark frequentierten Bahnhof definiert werden. „Die Stadt hätte bei der Bauleitplanung das Heft des Handelns in der Hand“, sagte Gronle. Teil des Verfahrens könnte auch ein städtisches Vorkaufsrecht bei Grundstücken sein. Gronle verwies darauf, dass im Rahmen einer Bürgerbeteiligung auch die Moosburger und die Grundstücksbesitzer ihre Ideen einbringen können.

Bebauung auf der Schloss-Asch-Wiese?

Der erste Schritt des Stadtrats war die Bestätigung des Umgriffs auf einer Fläche von 9,3 Hektar. Besonderer Diskussionspunkt war die Schloss-Asch-Wiese. Gerhard Beubl (SPD) wünschte sich die Ausweitung des Umgriffs auf die gesamte Wiese, um sie durch klare Planvorgaben zu erhalten. „Ein Stadtpark wäre hier die Vision“, sagte Beubl. Johannes Becher (Grüne) dagegen wollte die Wiese aus dem Gebiet herausnehmen, weil dort nicht saniert oder gebaut werden soll.

Die Schloss-Asch-Wiese: Von Ist-Zustand erhalten über Stadtpark-Pläne bis hin zu Bau-Visionen war alles geboten. © Bauer

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Das wiederum sah Bürgermeister Josef Dollinger (FW) etwas anderes: „Ich denke schon, dass die einreihige Bebauung entlang der Bahnhofstraße verträglich ist.“ Dahinter könnte man noch genug von der Wiese erhalten. Klar ist auch, dass die Fläche nicht im Besitz der Stadt Moosburg ist. Bauamtsleiter Herbert Held riet den Stadträten, den mit der Städtebauförderung abgestimmten Bereich für den Grundsatzbeschluss unverändert zu lassen. Teile des Umfangs könnten auch im Verfahren noch geändert werden.

Zum relevanten Bereich zählt auch die Post

Hauptsächlich geht es bei dem Sanierungsgebiet um das Umfeld des Bahnhofs zwischen der Bahnhof- und der Fronängerstraße, wo früher ein Sportplatz situiert war. Aktuell besteht der Bereich aus der freien Wiese mit zusätzlichen Fragezeichen im Umfeld. In dem Viereck bis östlich zur Poststraße ist auch das Sortierzentrum der Deutschen Post angesiedelt, wobei dieser Mietvertrag in den kommenden Jahren ausläuft. Die Post befindet sich unter Hochdruck auf der Suche nach einem neuen Standort und liebäugelt mit Unterreit. Doch dagegen regt sich auch Widerstand.

Bei den Abstimmungen fand die von Johannes Becher beantragte Herausnahme der Wiese unterhalb von Schloss Asch mit 9:13 Stimmen keine Mehrheit. Im Gegenzug bekam der von der Verwaltung vorgeschlagene Umgriff mit 9,3 Hektar Fläche die 13:9-Zustimmung. Damit kann das Planungsbüro nun mit der Analyse des Gebiets beginnen und eine erste Zukunftsidee entwickeln.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.