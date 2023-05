Auch der Glückspendler ist da: Hamit Ataseven stellt in der Moosburger Volkshochschule aus

Von: Nico Bauer

Gastgeber der neuen Ausstellung: Victoria Reiter und Hamit Ataseven mit der Skulptur des Glückspendlers. © Bauer

In der Vhs Moosburg werden Bilder von Hamit Ataseven und seinem verstorbenen Schwiegervater Rudolf Reiter gezeigt - eine besondere Gemeinschaftsausstellung.

Moosburg – Rudolf Reiter galt als schillernde Persönlichkeit, dessen Informelle Kunst abstrakt, anregend und auch provozierend war. Der 2019 verstorbene Erdinger hat nun einen würdigen Nachfolger in Person seines Schwiegersohnes Hamit Ataseven, der noch bis zum 16. Juni quasi eine Gemeinschaftsausstellung in der Moosburger Volkshochschule zeigt.

Hamit Ataseven durfte im Atelier der Meisterschüler zwar mitarbeiten, aber nicht malen

In der Laudatio zur Ausstellungseröffnung erinnerte die Moosburger Kunsthistorikerin Christine Fößmeier daran, dass Schwiegersohn Ataseven, der im Alter von vier Jahren aus der Türkei nach Deutschland kam, im Atelier der Meisterschüler war. Er durfte mitarbeiten, aber nicht malen. In Moosburg zeigt Hamit Ataseven auch abstrakte Werke, wie etwa das Bild „Schweren Herzens“, das in einer schwierigen Lebensphase entstand.

Reiter hat seinem Schwiegersohn einiges vererbt

Es ist nicht zu übersehen, dass Reiter seinem Schwiegersohn einiges vererbt hat. Christine Fößmeier brachte das Verhältnis der beiden auf den Punkt: „Ataseven steht noch am Anfang, sichtbar an den deutlichen Einflüssen seines Meisters. Aber in erst ganz wenigen Jahren hat sich der Künstler bereits entwickelt. Das macht neugierig, wohin seine eigene Reise hingeht. Ich würde mir sehr wünschen, dass er sich letztlich zu einem eigenständigen Künstler entwickelt.“

Der 2019 verstorbene Rudolf Reiter war eine schillernde Persönlichkeit und gilt heute als Kunst-Legende. © Bauer

Die Ausstellung von Künstler-Tochter Victoria Reiter und Schwiegersohn Hamit Ataseven ist vielleicht ein weiterer Schritt auf diesem Weg. Die Besucher bekommen nicht nur Bilder zu sehen, sondern auch wunderbare Skulpturen. So hat der Glückspendler die Reise von Erding nach Moosburg mitgemacht. Dieses Meisterwerk wurde von Rudolf Reiter und Hamit Ataseven gemeinsam geschaffen. Die Künstler-Generationen hätten mit solchen Werken die Aula mehrfach füllen können.

Laudatorin Christine Fößmeier erinnerte an den in Moosburg sehr bekannten Künstler aus dem Nachbarlandkreis: „Reiter war davon überzeugt, dass in seinen spontanen Malakten frei von allen Regeln die pure Kraft und Energie der Anderswelt in Form und Farbe sichtbar werde. Laut eigenem Bekunden hat er mit göttlicher Energie das gemalt, was er zuvor an nicht stofflicher Existenz erschaut habe.“ Der Künstler arbeitete frei von Regeln mit dem Ziel, dass seine Betrachter mit der Seele sehen. Hamit Ataseven hat den Stil seines Lehrmeisters übernommen und damit Trauerbewältigung betrieben. Da wusste noch niemand, dass wenige Monate nach dem Tod Reiters mit der Corona-Pandemie der nächste Schock für junge Künstler folgen sollte. Ausstellungen wie diese in Moosburg sind nun eine große Befreiung.