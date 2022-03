Geplante Montessorischule Moosburg: Scheitert sie am Grundstückspreis der Stadt?

Von: Nico Bauer

Eigentlich schien alles klar für den Bau der Montessorischule im Westen von Moosburg. Doch nun gibt es Differenzen wegen des Grundstückspreises. © Grafik: afo/Luftbild: Bayerische Vermessungsverwaltung

Die Pläne zur Moosburger Montessorischule stocken: Der Bürgermeister spricht von Finanzierungslücken, der Verein von überzogenen Grundstückspreisen der Stadt.

Moosburg – Mit der abgeschlossenen Standortsuche schien alles klar und die Montessorischule Moosburg am Ziel. Doch nun gab Bürgermeister Josef Dollinger am Montag auf Nachfrage im Stadtrat bekannt, dass das Projekt komplett zum Erliegen gekommen sei. Wegen Finanzierungslücken sei derzeit nicht an den Bau auf der Fläche zwischen Moosburg und dem Ortsteil Feldkirchen zu denken. Der Montessori-verein spricht dagegen von einem nicht bezahlbaren Grundstückspreis.

Auf Nachfrage aus dem Stadtrat erklärte der Rathauschef öffentlich das, was die Stadträte nicht-öffentlich bereits mitansehen mussten: Die Stadt hatte das naturnah gelegene Grundstück neben der Amper zum Verkauf freigegeben – und es gab kein Angebot. Wie es weitergeht, ist nun völlig offen. Josef Dollinger sagte, dass der Montessoriverein eine Finanzierungslücke habe und deshalb nichts vorangehe. „Leider Gottes passiert gerade nichts.“

Dollinger: „Alles andere liegt nun nicht mehr in unserer Hand“

Das Stadtoberhaupt machte deutlich, dass die Kommune und auch der Kreistag ihre Aufgaben gemacht hätten. Für das Baurecht einer Montessorischule in dem Landschaftsschutzgebiet habe man erhebliche Vorleistungen getätigt. „Das war kein einfaches Verfahren“, sagte Dollinger den Stadträten, „aber alles andere liegt nun nicht mehr in unserer Hand.“

Thomas Becker, Vorsitzender des örtlichen Montessorivereins, wurde von der Bekanntgabe im Stadtrat massiv überrascht, wie er auf Nachfrage sagt. „Ein Angebot für das Grundstück kann nur der Investor abgeben, der die Schule baut und dann an uns vermietet.“ Der Förderer des Projekts habe jedoch bei einem Kaufpreis weit über einer Million Euro und anderen Forderungen der Stadt wie Bürgschaften kein Angebot abgeben können. „Das ist für unseren Förderer so nicht leistbar“, sagt Becker.

Becker: „Bemühe mich seit Wochen um Gesprächstermin beim Bürgermeister“

„Ich bemühe mich seit einigen Wochen um einen Gesprächstermin beim Bürgermeister“, beklagt Becker eine aktuelle Funkstille. Er betont, dass der Acker jenseits von bebaubaren Bereichen nur für eine landwirtschaftlich geprägte Schule wie die von Montessori genutzt werden könne. Deshalb seien er und der Förderer entsetzt gewesen ob der von der Stadt aufgerufenen Grundstückspreise.

Darüber hinaus gebe es auch keinerlei Zusagen der Stadt für Zuschüsse. „Wir möchten doch nur eine Schule bauen und kein Wirtschaftsprojekt, an dem wir uns bereichern wollen“, appelliert Thomas Becker an Josef Dollinger und den Stadtrat, über machbare Konditionen für den Grundstückskauf zu sprechen.

