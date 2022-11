Geplanter Rewe-Neubau in Moosburg: Markt bleibt wohl viele Monate zu

Von: Armin Forster

Teilen

Das Gebäude, in dem der Moosburger Rewe-Markt residiert, soll bald neu errichtet werden. (Archivbild) © Albrecht

Die erneute Behandlung der Pläne für den Rewe-Neubau in der Neustadt nutzten jetzt Moosburgs Stadträte, um dem Bauwerber Details zum Vorhaben zu entlocken.

Moosburg – Das Gebäude, in dem der Moosburger Rewe-Markt an der Neuen Industriestraße residiert, stammt aus den 1960ern. Nach einer Modernisierung in den 90ern strebt die Eigentümerfamilie Heilingbrunner nun einen Neubau an. Am Donnerstag waren die Pläne abermals Thema im Bauausschuss des Stadtrats, da es Änderungen abzusegnen galt.

Wie Bauamtsleiter Herbert Held erklärte, bleiben die Größe des Gebäudes und die Außenanlagen zwar im Wesentlichen gleich. „Im Unterschied zum genehmigten Vorbescheid sind im Obergeschoß aber statt einer Arztpraxis nun zwei geplant. Und die Verkaufsfläche wird etwas größer, daher kommt es zu einer leichten Unterdeckung an Parkplätzen“, sagte Held. Aus diesem Grund hatte der Bauwerber eine Befreiung von der örtlichen Stellplatzsatzung beantragt. Das Bauamt unterstützte das.

In einem Teil des Gebäudes sollen künftig über dem Supermarkt zwei Arztpraxen entstehen. Quelle: STADT MOOSBURG © Quelle: Stadt Moosburg

Das Wohlwollen der Stadträte dem Vorhaben gegenüber ist groß, das wurde in der Debatte deutlich. Bevor es zur Abstimmung kam, hatte manch einer aber noch Fragen. Julian Grübl (Fresh) etwa wollte wissen, welche Ärzte und was für eine Apotheke denn vorgesehen seien. Beides sind laut den Plänen Bestandteil der künftigen Anlage. Auch die Frage, was mit dem Markt während der Bauphase passiere, trieb Grübl um. Michael Stanglmaier (Grüne) interessierte, wie lange der Markt „im schlimmsten Fall ausfällt“. Schließlich sei das nicht nur irgendein Supermarkt, sondern habe eine sehr wichtige Funktion als Nahversorger der Neustadt.

Antworten gab es direkt vom Bauwerber, Martin Heilingbrunner, dem als Zuhörer das Wort erteilt wurde: Die Firma Rewe suche im Moment eine Fläche, wo man sich in der Übergangszeit einquartieren könne, „aber da gibt es noch keine Lösung“, bedauerte Heilingbrunner. „Wir haben angeboten, auf einem anderen Grundstück ein Zelt zu errichten“, so wie es das auch andernorts gebe. Aber Rewe habe das bislang abgelehnt, „weil ihnen das zu aufwändig ist“.

Mit einer Apotheke und zwei Arztpraxen

Bei der Apotheke entscheide ebenfalls der Handelskonzern, da dieser die Fläche untervermiete. Auf Nachhaken von Georg Hadersdorfer (CSU), ob örtliche Apotheker präferiert würden, erklärte Heilingbrunner, er habe Rewe bereits angeboten, lokale Kontakte zu vermitteln. „Aber ich kann da nur begrenzt Einfluss nehmen und nichts vorschreiben.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die entsprechenden Ärzte würden erst noch gesucht, sagte Heilingbrunner – und Michael Stanglmaier gab hier seinen Ratskollegen zu bedenken, dass hier letztlich wohl vor allem das Zulassungsverfahren ausschlaggebend sei. „Das Limitierende ist ja nicht die Anzahl der Praxen.“ Er bat deshalb die Stadtverwaltung darum, die Räte zu informieren, sobald es hier eine Entscheidung gebe.

Zur Bauzeit sagte Martin Heilingbrunner: „Bestenfalls sind’s neun Monate, im schlechten Fall dauert es zwölf Monate.“ Das hänge von Material-Lieferzeiten ab, „da kann es zu Verzögerungen kommen“. Wann der Bau beginne? Heilingbrunner: „Ob’s nächstes Jahr noch was wird, hängt neben dem Genehmigungsverfahren auch ein bisschen von der Firma Rewe ab.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.