Gerhard Beubl für 35 Jahre im Moosburger Stadtrat geehrt - SPD-Mann beantragt Fahrradstraße

Von: Armin Forster, Nico Bauer

Einen edlen Tropfen und ein Buch gab’s für Gerhard Beubl (l.) zur Urkunde, die ihm von Bürgermeister Josef Dollinger für 35 Jahre Ehrenamt als Stadtrat verliehen wurde. © Bauer

Gerhard Beubl wurde jetzt im Moosburger Stadtrat für seine 35 jährige Amtszeit gewürdigt. Parallel reichte er einen Antrag für eine neue Fahrradstraße ein.

Moosburg – Mit zwei Sitzen ist die SPD im aktuellen Moosburger Stadtrat eher schmal vertreten, aber in Sachen Erfahrung macht dem Genossen-Duo keiner etwas vor: Martin Pschorr feierte im vergangenen Jahr 50 Jahre Stadtrat – und nun folgte das Jubiläum von Gerhard Beubl mit 35 Jahren als Teil des Gremiums.

Bürgermeister Josef Dollinger überreichte Beubl in der Sitzung am Montag unter dem Applaus aller Stadträte ein Geschenk. Und das SPD-Duo kommt nun gemeinsam auf 86 Stadtratsjahre. Diese Erfahrung bringen die beiden bei zahlreichen Wortbeiträgen auch immer wieder in die Debatten ein – auch wenn beide oftmals nicht der gleichen Meinung sind.

Vorrang für Radler auf der Gärtnerstraße beantragt

Dass Gerhard Beubl auch mit 35 Amtsjahren sein Ehrenamt noch sehr aktiv ausfüllt, beweist die jüngste Initiative des SPD-Mandatsträgers: „Hiermit stelle ich den Antrag, die Gärtnerstraße von der Einmündung der Habichtstraße über den Katzenbuckel bis zur Einmündung in die Landshuter Straße als Fahrradstraße auszuweisen“, teilte Beubl am Dienstag per offenem Brief an Bürgermeister Dollinger (FW) und dessen Stellvertreter Michael Stanglmaier (Grüne) mit. Er begründete den Antrag „mit der Tatsache, dass dieser Bereich den Mühlbachbogen an das vorhandene Moosburger Fahrrad-Straßennetz perfekt verbindet und als wichtiger Schulweg benutzt wird“. Dessen Fortführung gehe über den Stadtgraben zu den Schulen in der Moosburger Neustadt.

Aus Beubls Sicht dürfte nichts gegen sein Ansinnen sprechen: „Die Straße eignet sich hervorragend als Fahrradstraße, da in diesem Bereich kein durchgehender Autoverkehr stattfindet und der Katzenbuckel für Autos und Krafträder eh schon gesperrt ist.“

