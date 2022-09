Geschichte auf zwei Rädern: Sonderschau im Moosburger Heimatmuseum „Vom Hochrad bis zum Drahtesel“

Die Exponate der Ausstellung funktionieren auch in der Praxis. Das bewiesen einige Hochrad- und BMX-Fahrer unter dem Applaus der Zuschauer. © Josef Fuchs

Eine Sonderschau im Moosburger Heimatmuseum widmet sich der Geschichte des Fahrrads. Dabei werden auch die örtlichen Enthusiasten ausgiebig beleuchtet.

Moosburg – Einem Thema, das seit über 150 Jahren viele bewegt, ist seit Sonntag eine Sonderausstellung im Moosburger Heimatmuseum gewidmet: dem Fahrrad. Unter dem Motto „Vom Hochrad bis zum Drahtesel“ werden in Kooperation mit dem Heimatverein Moosburg noch bis 23. Oktober historische Räder ausgestellt.

Freuten sich über eine gelungene Eröffnung mit zahlreichen Besuchern: (v. l.) Velo-Sammler Robert Baumann, Johannes Becher (Grünen-MdL/Stadtrat), Anton Neumaier (Vorsitzender Heimatverein Moosburg), Bürgermeister Josef Dollinger, Bernhard Kerscher (früherer Museumsleiter) und Michael Kerscher (neuer Leiter Heimatmuseum). © Josef Fuchs

Bürgermeister Josef Dollinger dankte in seinem Grußwort bei der Eröffnung allen Beteiligten, die zum Gelingen der Sonderausstellung beigetragen haben, und den zahlreich anwesenden Bürgern für ihr Interesse. Stadtrat und Landtagsabgeordneter Johannes Becher würdigte in seinen Ausführungen die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten des Rads in der Vergangenheit und hob dessen Bedeutung als „wichtiger und notwendiger Baustein für den Klimaschutz, aber auch für unser aller Lebensqualität“ in der Zukunft hervor. Im „Radland Bayern“ sei Moosburg als „fahrradfreundliche Kommune“ zwar schon einen Schritt weiter als viele andere, so Becher, aber es gebe auch in Zukunft noch einiges zu tun.

Ausstellung soll neue Besucher anlocken

Gastgeber bei der Eröffnung am Sonntag war der neue Leiter des Heimatmuseums, Michael Kerscher, der seine erste Sonderausstellung seinem Vater Bernhard widmete, der das Moosburger Museum die vergangenen 17 Jahre geleitet und mit seinen Steinzeitfunden bereichert hatte. Die Ausstellung „Vom Hochrad bis zum Drahtesel“ mit den erweiterten Öffnungszeiten sei ein erster Test, um das Publikum anzulocken und neue Besuchergruppen zu erschließen, erklärte Michael Kerscher.

Bei der Eröffnung konnten auch Lastenräder mit E-Antrieb unter die Lupe genommen werden. © Josef Fuchs

Dass das Fahrrad als facettenreicher Alltagsgegenstand, mit dem jeder zu tun habe, in Moosburg traditionell fest verankert sei, machte der Vorsitzende des Heimatvereins, Anton Neumaier, in seinem Vortrag deutlich. Seit 1886 gab es den Radfahrer-Club Moosburg, der sich 1924 mit den Motorradfahrern zum Verein Concordia zusammenschloss und von 1925 bis 1935 die gleichnamige Rennbahn an der alten Amperbrücke betrieb. 1911 gründete sich ein zweiter Radverein in Moosburg, so Neumaier, die sogenannten „Roten Radler“. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dieser Verein als Ortsgruppe „Arbeiter-Radler“ wieder zugelassen. Nach dessen Ende 1965 entstand ab 1967 der heutige Radsportverein Moosburg, unter dessen Ägide Ende des vergangenen Jahrhunderts Volksradfahren und Radrennen organisiert wurden. In der Sonderausstellung finden sich dazu einige Infotafeln.

Die Sonderausstellung „Vom Hochrad zum Drahtesel“ soll im Heimatmuseum für neuen Schwung zwischen Themenfeldern wie Steinzeit und Stalag sorgen. Zu sehen ist auch dieses Exponat mit Propellerantrieb. © Josef Fuchs

Das älteste ausgestellte Fahrrad ist ein direkter Nachfahre der Draisine, hat aber bereits eine Drehkurbel und stammt etwa aus dem Jahr 1855. Zur Verfügung gestellt wurde dieser Oldtimer von Hans Göding, der auch Mitglied im Verein Historische Fahrräder Bruckbergerau ist und bei der Eröffnung auf einem Holz-Hochrad von 1865 zusammen mit weiteren Hochradfahrern und zwei BMX-Artisten die Fahrtüchtigkeit der Ausstellungsstücke demonstrierte.

Robert Baumann besitzt 105 Fahrräder

Die meisten Exponate der Ausstellung stammen von Robert Baumann vom Heimatverein Moosburg. Er ist seit 50 Jahren leidenschaftlicher Velo-Sammler und besitzt insgesamt 105 Fahrräder aus der Zeit von 1925 bis heute. Sein erstes Radl habe er als Schüler restauriert, als ihm sein Neues gestohlen worden war. Dabei erwachte auch das Interesse an der Geschichte des Zweirads, das mit der Zeit immer weiter zunahm und über die Jahre mit viel Fachliteratur, Kontakten zu Herstellern und Mitgliedschaften in Vereinen einen echten Fahrrad-Experten aus dem ehemaligen BMW-Mitarbeiter gemacht hat. Für ihn sei wichtig, dass alle seine Räder auch fahrtauglich sind, sagte Baumann, auch wenn er dafür hin und wieder einige Stunden an der Luftpumpe stehe.

Josef Fuchs

Gut zu wissen

Die Sonderausstellung „Vom Hochrad bis zum Drahtesel“ läuft noch bis 23. Oktober. Das Moosburger Heimatmuseum hat samstags von 9 bis 12 Uhr und sonntags von 16 bis 17.30 Uhr geöffnet. Zur Herbstschau gibt es am Donnerstag, 15. September, eine Sonderöffnung zwischen 16.30 und 19 Uhr.

