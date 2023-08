Apotheker in Moosburg warnt: „Das Gesundheitswesen wird zugrunde gespart“

Die Frauenunion der CSU in Moosburg sorgt sich um die Medikamentenversorgung. Auf einem Infoabend wurde vom Kollaps des Gesundheitswesens gesprochen.

Moosburg – Die Frauenunion der CSU Moosburg sorgt sich um die Situation der Apotheken und die Medikamentenversorgung. Zurecht, wie sich jetzt bei einem Info-Abend im Gasthof „Drei Tannen“ herausstellte. Zumindest zeichnete Daniel Schwinning, Mitbetreiber der Michaeli-Apotheke an der Münchener Straße, ein ziemlich düsteres Bild von der Lage.

„Wir sind kurz davor, zu kollabieren“: Es werden kaum noch Medikamente in Deutschland hergestellt

Demnach machen den Apotheken um die Ecke ständig neue Gesetze und Vorschriften, eine überbordende Bürokratie und die Konkurrenz von Online-Apotheken schwer zu schaffen. Der Apotheker monierte, dass ein an und für sich gutes Gesundheitswesen langsam aber sich sicher zugrunde gespart werde. „Wir sind kurz davor, zu kollabieren“, sagte Schwinning vor zwei Dutzend Zuhörerinnen und Zuhörern.

Als einen der Hauptgründe für die Krise nannte Schwinning die vom Gesetzgeber festgelegten „Fixhonorare“ für Apotheken. Demnach verbleiben bei den Apotheken nur 8,35 Euro pro Arzneimittel plus drei Prozent vom Preis. Dann gingen noch einmal zwei Euro „Zwangsrabatt an die Krankenkassen“ weg.

„Davon lebt die Apotheke“, stellte Schwinnig klar. Das sei einfach deutlich zu wenig, bei dem Kostendruck und dem Aufwand, den die Apotheken zu betreiben hätten. Erschwerend hinzu komme, dass man im Zuge des Wettbewerbsstärkungsgesetzes die Rabattverträge „so richtig manifestiert“ habe. Das habe zu einem enormen Kostendruck bei den Herstellern geführt. Mit der Folge, dass kaum noch Arzneimittel in Deutschland hergestellt würden.

Keine Hersteller für Ibuprofen in Europa: Onlinehandel erschwert Arbeit der Apotheken

Als Beispiel führte der Apotheker das Schmerzmittel Ibuprofen an. Der Wirkstoff dafür würde weltweit nur noch von sechs Herstellern produziert, zwei davon in den USA, der Rest in Asien, respektive in China. Kein Wunder, dass wichtige Arzneimittel nicht mehr verfügbar seien. Selbst bei lebensnotwendigen Krebsmitteln gebe es Engpässe und Lieferschwierigkeiten, bedauerte Schwinning.

Richtig zu kämpfen haben die Apotheken laut Schwinning auch mit dem Onlinehandel. „Der hat die Preise zerstört.“ Man sei zwar bereit, den Kampf anzunehmen, gerate aber etwa aufgrund der steigenden Lohnkosten immer mehr ins Hintertreffen. Ein klassischer Fall von Wettbewerbsverzerrung.

150 Apotheken mussten schließen: Strukturelle Veränderung gefordert

Eingedenk all dessen sieht Schwinning den klassischen Apothekenhandel „am Scheideweg“. Einen Silberstreif am Horizont verspricht sich der Apotheker von der Digitalisierung im Gesundheitswesen. „Die E-Rezepte werden uns viel bringen, da kann man Kosten sparen“, zeigte er sich zuversichtlich. Er sehe einen großen Vorteil, wenn das System erst einmal am Laufen ist. „Wenn nicht alles vorher zusammenbricht!“

Der CSU-Bundestagsabgeordnete Erich Irlstorfer, der später dazukam und Mitglied im Ausschuss für Gesundheit ist, schlug sich klar auf die Seite der Apotheker. Dass allein in diesem Jahr bundesweit knapp 150 Apotheken schließen mussten, sei Warnzeichen genug, so Irlstorfer. Er forderte strukturelle Veränderungen. Jetzt sei die Regierung am Zug. „Politik muss lösen“, lautete sein Credo.

Dass dringend etwas geschehen muss, das hatte eingangs auch die Vorsitzende der Moosburger FU, Sabine Woppmann, klar zum Ausdruck gebracht. Denn die Bevölkerung sei inzwischen komplett verunsichert. „Keiner weiß mehr, was los ist“, sagte Woppmann.

