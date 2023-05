Tödlicher Unfall: Senior überquerte trotz Schranke Bahnübergang

Von: Carina Zimniok

An einem Bahnübergang zwischen Moosburg und Landshut kam es am Montag zu einem tödlichen Unfall. Der Zugverkehr ist eingestellt.

Update vom 8. Mai, 17.53 Uhr: Die Polizei gab nähere Details zum Bahnunfall in Landshut bekannt, sie geht von einem tragischen Unfall aus. Ein 89-Jähriger habe am Montag offenbar einen Bahnübergang überquert, obwohl die Schranke geschlossen und das Rotlicht eingeschaltet war. Wie die Polizeiinspektion Landshut berichtete, habe der Zugführer eine Notbremsung eingeleitet, konnte aber den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Senior starb. Die 47 Passagiere blieben unverletzt. Die Unfallaufnahme soll bis in den Abend dauern, die Strecke Landshut – München ist gesperrt.

Update vom 8. Mai, 16.45 Uhr: Nach Angaben der Deutschen Bahn wurde zwischen Freising und Landshut ein Notverkehr mit zwei Bussen eingerichtet, weitere seien angefordert.

Tödlicher Unfall an Bahnübergang: Zugstrecke zwischen Moosburg und Landshut gesperrt

Erstmeldung 8. Mai, 16 Uhr: Moosburg - Die Zugstrecke zwischen Moosburg und Landshut ist derzeit aufgrund eines polizeilichen Einsatzes gesperrt. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Niederbayern mitteilt, wurde am Montagnachmittag um 14.10 Uhr ein Fußgänger vom Zug erfasst und tödlich verletzt. Das Unglück ereignete sich im Landshuter Westen an einem beschrankten Bahnübergang. Details zum Unfallhergang oder zur Person sind bislang nicht bekannt.

Wie die Deutsche Bahn informiert, kommt es wegen des Notarzteinsatzes zwischen Moosburg und Landshut zu Störungen der betrieblichen Abläufe. Der Zugverkehr ist in beide Richtungen gesperrt. Zwischen Freising und Landshut wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

