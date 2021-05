Gesucht und belohnt: Wer tauscht die älteste Öl-Heizung Moosburgs aus?

Wettbewerb der Stadt

Um die Bürger zum austauschen ihrer veralteten Öl-Heizungen zu bewegen, hat die Stadt Moosburg einen Wettbewerb gestartet. Dabei locken zahlreiche Geldpreise.

Moosburg – Veraltet, ineffizient, energiehungrig und klimaschädlich: Heizanlagen aus dem vergangenen Jahrhundert sind eine Belastung für die Umwelt und den eigenen Geldbeutel. In Deutschland machen alte Heizungen noch immer 40 Prozent des Energieverbrauchs aus. In privaten Haushalten entfallen sogar rund 85 Prozent der Energie auf die Heizung und die Warmwasserbereitung.

Eine Menge wertvoller Energie, die einfach verloren geht, weil die Technik nicht auf dem aktuellen Stand ist. Moderne Heizkessel hingegen arbeiten sauberer, sparsamer und komfortabler. Das schont die Umwelt und bringt jährlich bis zu 1000 Euro Ersparnis bei den Heizkosten. Deswegen hat die Bundesregierung neue Fördermöglichkeiten geschaffen. Wer seine alte Heizung austauscht, bekommt viel Geld. Zusätzlich sucht und belohnt die Stadt Moosburg nun in einer Aktion den ältesten noch dauerhaft in Betrieb befindlichen Öl-Heizkessel, der bis Ende 2022 durch Erneuerbare Energien ersetzt wird.

1000 Euro Hauptpreis

Als Hauptpreis winken 1000 Euro, für die weiteren Plätze gibt es zwischen 750 und 250 Euro Abwrackprämie. Alle Gewinner erhalten auf Wunsch einen kostenlosen Eignungscheck „Heizung“ der Verbraucherzentrale im Wert von 250 Euro. Dabei ermittelt und beurteilt ein Energieexperte von der Verbraucherzentrale das Einsparpotenzial der Heizungsanlage und der Gebäudehülle sowie die Eignung des Hauses zur Nutzung von Erneuerbaren Energien. Und das Moosburger Unternehmen Citrin Solar spendiert den ersten drei Gewinnern bei der Anschaffung einer Solarthermieanlage einen kostenlosen Kollektor.

Als Teilnahmezeitraum hat die Stadt folgende Fristen festgelegt: Die Bewerbung muss zwischen 8. Mai und Ende September 2021 erfolgen, die Umsetzung beziehungsweise der Austausch der Altheizung bis Ende 2022. Weitere Teilnahmebedingung ist, dass die Öl-Heizung in Moosburg noch in Betrieb ist und ganz oder teilweise der Beheizung von Wohnflächen dient. Zugelassen sind nur funktionstüchtige, dauerhaft in Betrieb befindliche Serienmodelle, also keine Selbstbauten, Zweitgeräte oder Ähnliches. Entscheidend für die Bewertung des Alters ist das Herstellungsjahr. Werden mehrere Heizungen mit dem gleichen Alter eingereicht, entscheidet das Los über den Gewinner. Die Gewinner müssen ihr Altgerät dann ordnungsgemäß entsorgen sowie komplett durch Erneuerbare Energien ersetzen.

ft

Gut zu wissen: Bewerbungsfrist - und weitere Infos

Bewerbungen mit Altersnachweis können bis Donnerstag, 30. September, per Post mit dem Betreff „Älteste Heizung“ an folgende Adresse gesandt werden: Stadt Moosburg, Klimaschutzmanagement, Stadtplatz 13, 85368 Moosburg; oder per E-Mail an melanie.falkenstein@moosburg.de. Mehr Details zur Teilnahme finden sich auf www.moosburg.de/aelteste-heizung-gesucht.

Zum Schutz von Kindern in armen Ländern: Seit fünf Jahren gibt es den Eine-Welt-Laden am Moosburger „Plan“

Freising-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Freising-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Freising – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.