Getränkelieferant mit Leib und Seele: Franz Kufer aus Moosburg feiert 85. Geburtstag

An seinem 85. Geburtstag begrüßte Franz Kufer sen. den Moosburger Bürgermeister im Kreise seiner Familie. Das Erinnerung © Fuchs

In Moosburg ist Franz Kufer bekannt wie kaum ein anderer: Kürzlich feierte der frühere Getränkelieferant seinen 85. Geburtstag.

Moosburg – Franz Kufer ist vor allem bei den Moosburgern ein bekanntes Gesicht. Es gibt fast keine Feier in der Dreirosenstadt, auf der der Getränkelieferant nicht zugegen war, und sein Sortiment durstige Kehlen gelöscht hat. Da „Kuafa“, wie er im Volksmund genannt wird, feierte kürzlich seinen 85. Geburtstag im Kreise der Familie. Dazu gratulierte auch Moosburgs Bürgermeister Josef Dollinger ganz herzlich.

Neben der Familie spielte vor allem das eigene Unternehmen eine Hauptrolle im Leben des Jubilars. Nach einer Lehre zum Brauer und Mälzer, arbeitete er unter anderem beim Setz-Bräu in Moosburg und machte sich schließlich 1965 als Getränke-Lieferant selbständig. Der 85-jährige erinnert sich noch gut an die harte Arbeit in den Anfangsjahren, als er die Bügelverschlüsse der Bierflaschen von Hand schließen musste oder unhandliche Setz-Tragerl aus Holz schleppte.

Als Unternehmer war er mit seinen hellblauen Bierlastern von Montag bis Samstag in den Landkreisen Freising, Erding, Kehlheim und Landshut auf Tour. Dazu gab es in Moosburg und Umgebung kaum ein Vereinsfest oder eine Firmenfeier, die Getränke Kufer nicht schon mit Biergarnituren oder Getränken belieferte. Oft stand er bei Festivitäten abends und am Wochenende selbst am Ausschank und befüllte die Maßkrüge elegant und exakt.

Kein Wunder also, dass Kufer in sehr vielen Moosburger Vereinen ein gern gesehenes Mitglied ist. Unter anderem bei den Schnupfern, beim Geflügelzuchtverein, der Narrhalla, dem EV, FC oder TSV Moosburg wird der Jubilar in den Mitgliederlisten geführt. Bei den Bonauer Stammtisch-Freunden war er Gründungsmitglied und auch als Kassier und Vorstand aktiv.

Viel Freizeit hatte Kufer nicht. Die wenigen Urlaube mit Ehefrau Maria gingen maximal als verlängertes Wochenende nach Österreich. Einen Luxus leistet sich der Jubilar seit 1981 in Form einer Dauerkarte für die Spiele des FC Bayern München.

Geboren wurde der kleine Franz kurz nach Weihnachten 1937 in Leibersdorf bei Volkenschwand als eines von sechs Geschwistern. Nach Schule und Ausbildung bei der Brauerei Höfter in Neuhausen verschlug es den jungen Mann nach Moosburg, wo er am 12. Oktober 1963 mit Maria (geborene Fuchs) im Kastulusmünster den Bund der Ehe schloss. Anfangs bewohnte das junge Paar ein Haus an der Rhenobotstraße. Nach der Geburt von Sohn Franz jun. (1965) zogen die Kufers 1968 in die Auerhahnstraße 3, wo im Oktober der zweite Sohn Manfred zur Welt kam. Alsbald zog auch das Getränkelager mit Lastwagengarage 1971 vom Stadtgraben in die Bonau um. 1995 kam noch die Geschäftsstelle mit Lager in der Neustadt dazu.

Seit 2001 hat Sohn Franz als Geschäftsführer übernommen. Doch der Seniorchef war bis vor wenigen Jahren noch mit dem Getränkelaster auf Tour und wurde dabei von seinen Söhnen unterstützt. Mittlerweile inspiziert der 85-jährige immer noch täglich die Lager, aber Ausfahren und Bierträger schleppen geht nicht mehr, so dass Kundenstamm und Fahrtrouten deutlich reduziert wurden.

Die große Freude des Jubliars und seiner Frau sind inzwischen die Besuche der beiden Enkel Valentin (10) und Korbinian (7). Sofern es die Gesundheit zulässt, besucht Kufer Veranstaltungen der Vereine und kommt einmal in der Woche zum Stammtisch bei seinem Freund Boban. Und auch die Halbe Bier schmeckt ihm noch, sofern es keine alkoholfreie ist. Die würde der Franz als Bierexperte vom alten Schlag nicht anrühren.

Josef Fuchs

