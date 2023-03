Glasfaser-Ausbau in Moosburg: Deutsche GigaNetz steht Rede und Antwort - Großes Interesse an Infoabend

Die Stadthalle war bei der Infoveranstaltung gut gefüllt, hauptsächlich mit Bürgern aus Pfrombach, Thonstetten und Aich. © Fuchs

Die Deutsche GigaNetz GmbH will in Moosburg Glasfaser für schnelles Internet verlegen. Jetzt informierte die Firma mit der Stadt die Bürger über das Angebot.

Moosburg – Glasfaser für alle Moosburger versprach die Deutsche GigaNetz GmbH (DGN) bei ihrer Auftaktveranstaltung am Dienstag in der Stadthalle: In der sehr gut besuchten Veranstaltung stellte sich der Anbieter in Moosburg vor, erläuterte die neue Technik, schilderte die nächsten Schritte auf dem Weg zum Glasfaser-Hausanschluss und beantwortete anschließend die Fragen der Bürger.

Das Hamburger Unternehmen hatte mit seiner Präsentation im Stadtrat am 10. Oktober 2022 überzeugt und einen Kooperationsvertrag mit der Kommune abgeschlossen. Punkten konnte die Deutsche GigaNetz damals vor allem mit der Zusage, dass sowohl der Stadtkern als auch die Ortsteile eigenwirtschaftlich ausgebaut würden, erinnerte Bürgermeister Josef Dollinger zu Beginn des Abends. Dieses Versprechen war wohl auch der Grund, warum am Dienstag viele der Zuhörer aus Pfrombach, Thonstetten und Aich gekommen waren. Sie bekamen dieses Alleinstellungsargument im Rennen um die Moosburger Glasfaserkunden von Adrian Potsch (DGN Projektleiter Vertrieb) und Gina Weippert (DGN Managerin Point of Sales) in deren Präsentation auch mit einer Folie zum Ausbaugebiet im Vergleich zum Mitbewerber noch einmal erläutert.

Der Anbieter Deutsche GigaNetz GmbH hat am Dienstag über seine Glasfaser-Pläne und -Angebote informiert. FUCHS © Fuchs

Die Deutsche Giganetz GmbH versteht sich als neue Kraft im Glasfasermarkt, die ein starker Partner für die Regionen sein sowie ein hochmodernes Netz mit Open Access und garantierten Bandbreiten für alle zur Verfügung stellen will. Das Unternehmen kooperiert derzeit bereits deutschlandweit mit 163 Kommunen. Moosburg wäre die erste Stadt in Oberbayern, die in den Genuss eines DGN-Glasfasernetzes käme. Allerdings nur, wenn eine bis zum 24. Juli laufende Nachfragebündelung ergibt, dass 35 Prozent aller Moosburger Anschlussnehmer bereit sind, zukünftig einen der vier „MyNet“-Tarife für Telefonie und Internet mit flexiblen Erweiterungsoptionen (TV, Boost) abzuschließen.

Nachfragen aus dem Publikum

Der Hausanschluss mit Hausübergabepunkt (HÜP) und Netzabschlussgerät (ONT) in Keller oder Erdgeschoß mit einem Router sind dann kostenlos. Ist nur der Einbau eines HÜP ohne Tarif gewünscht oder fällt die Entscheidung erst nach Abschluss der Ausbauplanung, fallen Gebühren für die Errichtung des Netzanschlusses an. Wer sich aber bis zum 2. Mai für einen „MyNet“-Tarif entscheidet, erhält im Rahmen einer „Frühsurfer-Aktion“ 50 Euro Startguthaben, so wurde es in der Veranstaltung kommuniziert.

Der Nachfrage eines Zuhörers, ob die Deutsche Giga-Netz auch nur die Außenbereiche ausbauen würde, erteilte DGN-Programm-Manager Martin Marks eine Absage. Moosburg sei ein Gesamtprojekt, zu dem auch die Verlegung in der Innenstadt gehöre. Aber er sei zuversichtlich, so Marks, dass die Vorvermarktungsquote erreicht werde, denn die Deutsche GigaNetz habe bisher in allen Gemeinden, in denen die Nachfragebündelung durchgeführt wurde, mit dem Ausbau begonnen. Der soll mit modernster Technik (Pressbohrung, Teerfahrzeuge) durchgeführt werden, sodass möglichst wenige und nur kurzzeitige Beeinträchtigungen zu befürchten sind. Vor dem Start steht bei allen Kunden eine individuelle Hausbegehung an, um das Vorgehen auf den Grundstücken abzustimmen. Nur mit unterschriebenem Hausbegehungsprotokoll wird von der DGN auch geliefert.

Deutsche GigaNetz informiert im Moosburger Zentrum die Bürger über Glasfaserausbau

Nach der Auftaktveranstaltung am Dienstag startet nun die Nachfragebündelung. Dabei werben DGN-Medienberater direkt bei den Kunden. Ein DGN-Shop, der dienstags und mittwochs von 15 bis 19 Uhr sowie donnerstags von 10 bis 16 Uhr geöffnet hat, wird ab kommender Woche am Stadtplatz 13 zu finden sein. Sollte die Quote von 35 Prozent erreicht werden, beginnt im September die Planung des DGN-Glasfasernetzes – und der Baubeginn soll im ersten Quartal 2024 erfolgen.

Josef Fuchs

