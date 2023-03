Glasfaser-Ausbau in Moosburg: Kritik an Telekom-Engagement

Von: Nico Bauer

Für schnelles Internet werden derzeit Glasfaserkabel verlegt – so wie hier nahe Thonstetten bei Moosburg. Doch wegen eines Anbieter-Wettbewerbs könnten manche Orte am Ende auf der Strecke bleiben. © Forster

Werden beim Glasfaserausbau in Moosburg wie geplant auch die Ortsteile angeschlossen? Seit einem Wettbewerbseinstieg durch die Telekom mehren sich die Zweifel.

Moosburg – Das Glasfaser-Internet soll in den kommenden Jahren von zwei Unternehmen nach Moosburg gebracht werden. Aber wirklich nach Plan läuft das Projekt dabei nicht. Denn eigentlich sollte der Anbieter Deutsche GigaNetz in Partnerschaft mit der Stadt das schnelle Internet in alle Bereiche der Stadt und auch in die Ortsteile bringen. Doch nun mischt auch die Telekom mit. Im Stadtrat war die weitere Entwicklung jetzt erneut Thema und Bürgermeister Josef Dollinger (FW) musste sich dabei wegen der Neutralität der Stadt auf die Zunge beißen.

Den Stein hatten diesmal der in Aich lebende Stadtrat Manfred Tristl (CSU) und Bürger aus dem Ortsteil ins Rollen gebracht – mit einer Anfrage, wie es mit Glasfaser für ihren Bereich weitergehe. In der Bürgerversammlung Aich-Pfrombach hatte es geklungen, als würde der Ortsteil am Anfang des Moosburger Netzwerks erschlossen werden.

Glasfaser-Infoveranstaltung am 28. März in Moosburg

Bürgermeister Josef Dollinger erklärte, dass es am Dienstag, 28. März, ab 20 Uhr in der Moosburger Stadthalle eine Auftakt-Infoveranstaltung für die Bürger geben werde. Darüber hinaus habe das Unternehmen bereits seit 1. März Räumlichkeiten der Stadt angemietet, diese aber noch nicht bezogen. „Eigentlich müssten sie schon in der Vermarktung sein“, sagte der Bürgermeister schulterzuckend. Das Problem für das Projekt „Glasfaser für Alle“ ist derzeit die Deutsche Telekom, die in der Innenstadt die schnellen Leitungen verlegen möchte. „Wir müssen die Neutralität wahren“, sagte der Rathauschef und verwies darauf, dass man rechtlich verpflichtet sei, die Straßen für alle Unternehmen zur Verfügung zu stellen, wenn diese Glasfaserleitungen verlegen wollten.

Eine Unterschrift bei der Telekom „hat Konsequenzen“

Dollinger sagte mit Blick auf die Deutsche GigaNetz deutlich, dass die Pläne wackeln könnten: „Wenn die geplante Abschlussquote nicht erreicht wird, dann ist der eigenständige Ausbau für das gesamte Gebiet gefährdet.“ Deshalb gab es von den Stadträten Kritik an der Telekom. „Es hat Konsequenzen, wenn man bei der Telekom unterschreibt“, warnte Philipp Fincke (FDP). Manfred Tristl, der den Glasfaser-Ausbau von Aich in Gefahr sieht, meinte: „Die Telekom pickt sich im Stadtgebiet die Rosinen heraus und die Ortsteile fallen hinten runter. Die graben ja sogar an Thonstetten vorbei Richtung Langenbach.“

Dass das befürchtete Szenario durchaus eintreten kann, hat sich in den vergangenen Wochen auch in benachbarten Kommunen gezeigt: So waren etwa in der Gemeinde Langenbach, aber auch im benachbarten Landkreis Erding gleich mehrere Orte für den ursprünglich geplanten Netzausbau-Anbieter unrentabel geworden, nachdem sich die Telekom in den Wettbewerb eingeklinkt hatte.

