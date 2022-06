Große Ehre zum 70. Geburtstag: Anton Neumaier ist nun Moosburger Altbürgermeister

Von: Nico Bauer

Teilen

Anton „Toni“ Neumaier (r.) bekam zu seinem 70. Geburtstag vom aktuellen Ortschef Josef Dollinger den Titel Altbürgermeister verliehen. © Bauer

Große Ehre für Anton Neumaier: Zu seinem 70. Geburtstag wurde die Moosburger Lokalpolitik-Legende nun offiziell zum Altbürgermeister ernannt.

Moosburg – Nun ist die Trilogie der Moosburger Bürgermeister-Würdigungen abgeschlossen: Nach der Ernennung von Herbert Franz (Ortschef 1979 bis 1984) zum Altbürgermeister und der gleichen Ehrung für Anita Meinelt (2002 bis 2020) wurde nun auch Anton Neumaier die hohe Ehre zuteil. Zu seinem 70. Geburtstag wurde der langjährige Bürgermeister (1984 bis 2002) bei einer kleinen Feier befördert.

„Ich musste nur 20 Jahre auf die Ernennung warten“, witzelte Neumaier, „bei Herbert Franz waren es ja 38 Jahre.“ Zu seinem runden Geburtstag kamen im Sitzungssaal des Rathauses so einige Erinnerungen auf, die auch das Stadtrat-Urgestein Martin Pschorr mit der einen oder anderen Anekdote in der Laudatio für den SPD-Genossen Anton „Toni“ Neumaier verpackte. „Wir mussten nach den Sitzungen immer zum Freudenstein gehen“, sagte Pschorr, „weil es immer lange dauerte und kein anderes Gasthaus mehr offen hatte. Und wenn wir dort schon um 23 Uhr waren, wunderten sich alle, dass es so schnell gegangen war.“ Mit etwas Abstand amüsierte sich Martin Pschorr über schwierige Zeiten und schwierige Verhältnisse im Gremium: „Der Toni hat seinen Biorhythmus den Sitzungen angepasst. Wenn es mal schneller ging, hat er nicht einmal, sondern dreimal gefragt, ob die Ratsmitglieder noch etwas zu sagen hatten.“

Schwierige finanzielle Verhältnisse

Der Moosburger SPD-Politiker habe es in seinen 18 Jahren nicht immer leicht gehabt. Pschorr erinnerte in Richtung des aktuellen Rathauschefs Josef Dollinger, dass die finanziellen Verhältnisse seinerzeit noch ein Stück schwieriger gewesen seien als heutzutage. Dennoch habe man große Projekte auf den Weg gebracht wie etwa Vorarbeiten zur Westtangente oder diverse Schulerweiterungen. Pschorr erinnerte auch daran, dass Kritiker den Neubau einer Kläranlage für damals 45 Millionen Mark als völlig überdimensioniertes Projekt bezeichnet hätten. Heute wüssten alle, dass man da alles richtig gemacht habe.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Martin Pschorr betonte, dass der neue Altbürgermeister alle Bedingungen für den Titel erfülle: „Toni Neumaier war außergewöhnlich lange Bürgermeister und hat auch besondere Verdienste für die Stadt erworben.“ Der ehemalige Rathauschef fungierte zusätzlich als Kreisvorsitzender des Roten Kreuzes oder auch Vorstandsmitglied der Lebenshilfe. „Du arbeitest auch die Geschichte unserer Stadt heute noch aktiv mit auf“, sagte Josef Dollinger anerkennend.

Mit 18 Jahren als Bürgermeister, weiteren 18 Jahren als Stadtrat sowie 36 Jahren im Freisinger Kreistag ist Anton Neumaier eine kommunalpolitische Legende. Und nun auch Altbürgermeister.

Noch einmal mit Chauffeur wie früher Es war noch einmal alles wie früher: 18 Jahre lang war Sepp Stadler der Chauffeur des Moosburger Bürgermeisters Anton Neumaier. Und nun, bei der Ernennung zum Altbürgermeister, war der Fahrer noch einmal im Dienst. Stadler holte Neumaier im aktuellen Dienstwagen von Bürgermeister Josef Dollinger ab und fuhr ihn direkt vor den Rathauseingang. Dem ehemaligen Chauffeur war das eine Ehre. Und Neumaier machte auch alles wie immer: „Ich habe mich noch nie hinten reingesetzt. Ich setzte mich immer nach vorne neben meinen Fahrer.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.