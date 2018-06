Großprojekt in Degernpoint: GmbH kauft über 30.000 Quadratmeter großes Grundstück

Die Garbe Industrial Real Estate GmbH intensiviert ihre Aktivitäten in der Metropolregion München. In Moosburg hat der Hamburger Projektentwickler ein zirka 30 400 Quadratmeter großes, baureifes Grundstück erworben.

Moosburg –Darauf soll ein bis zu 15 700 Quadratmeter großes Gebäude entstehen, welches sich sowohl für logistische Dienstleistungen als auch für Produktion und Gewerbe eignet. „Die Nachfrage nach Flächen im Großraum München ist anhaltend hoch“, erklärt Jan Dietrich Hempel, Geschäftsführer der Garbe Industrial Real Estate GmbH. „Deshalb haben wir uns entschlossen, ohne feste Mietzusagen das Grundstück zu erwerben.“

Die Vermarktung zur Vermietung des Objekts ist gerade gestartet und die ersten Gespräche mit Mietinteressenten laufen bereits. Es kann entweder komplett genutzt oder in mehrere Einheiten geteilt werden. „Die als Industriegebiet ausgewiesene Fläche gepaart mit der attraktiven Lage, machen die Immobilie für verschiedene Nutzungsmöglichkeiten interessant“, so Hempel. Der Neubau entsteht östlich der Moosburger Innenstadt im Gewerbegebiet Degernpoint.

Die Metropolregion München ist für die Garbe Industrial Real Estate GmbH äußerst attraktiv, wie das Unternehmen mitteilt. In Eching entwickelt die GmbH derzeit für zwölf Millionen Euro eine hochmoderne Produktionshalle. Von Ende 2018 an will der Broadcast-Technologie-Anbieter sonoVTS dort durchstarten.

Gut zu wissen

Die Garbe Industrial Real Estate GmbH mit Hauptsitz in Hamburg ist einer der führenden Anbieter und Manager von Logistik- und Unternehmensimmobilien in Deutschland.